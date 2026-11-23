Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предостерег от создания отдельной европейской армии, если она будет действовать параллельно с национальными вооруженными силами стран ЕС и структурами Альянса. По его мнению, в случае нападения России такая система может задержать принятие военных решений на две-три недели.

Свою позицию он изложил на 72-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине, сообщает РБК-Украина. Рютте заявил, что не возражает против самой идеи создания единых европейских вооружённых сил. Однако, по его мнению, такая структура должна заменить национальные армии стран Евросоюза, а не существовать в дополнение к ним.

"Моя позиция всегда заключалась в том, что если существуют европейские вооружённые силы, то не может быть и национальных вооружённых сил. У США есть единые вооружённые силы. Не существует отдельной армии или флота для штата Нью-Йорк или для штата Калифорния. Это единые интегрированные вооруженные силы. Если Европа сможет это реализовать — прекрасно", — заявил генсек Альянса.

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В то же время он выразил сомнение в том, что страны Европы смогут в ближайшее время перейти к такой модели.

Рютте смоделировал сценарий нападения Путина на Европу

Объясняя риски, связанные с параллельными военными структурами, генеральный секретарь НАТО предложил представить ситуацию, при которой Россия нападает на одну из европейских стран. По его словам, если одновременно будут действовать национальные армии, военные механизмы НАТО и отдельная европейская структура, союзникам придётся дополнительно согласовывать распределение ответственности и порядок действий.

"Потому что в таком случае, если Путин нападет, нам сначала понадобится две-три недели, чтобы договориться, кто чем будет заниматься, и к тому времени он, вероятно, уже окажется в Роттердаме, прежде чем мы примем решение", — сказал Рютте.

Таким образом, он предостерег не столько от создания европейских вооружённых сил как таковых, сколько от появления дополнительного уровня командования без чёткого разграничения полномочий.

Рютте также подчеркнул, что у НАТО уже есть система командования, оборонного планирования и координации, которая позволяет союзникам действовать совместно. Он охарактеризовал отношения между Альянсом и Европейским союзом как находящиеся в хорошем состоянии.

Ранее мы сообщали, что Рютте описал сценарий одновременной угрозы для НАТО со стороны России и Китая. Генеральный секретарь Альянса объяснял, как Москва и Пекин могут создать для Запада угрозы по двум направлениям.

Кроме того, европейские спецслужбы оценили риск возможных атак России на НАТО. Издание Фокус писало о различных оценках спецслужб относительно угрозы для европейских стран.