Генеральний секретар НАТО Марк Рютте застеріг від створення окремої європейської армії, якщо вона діятиме паралельно з національними військами країн ЄС і структурами Альянсу. На його думку, у разі нападу Росії така система може затримати ухвалення військових рішень на два-три тижні.

Свою позицію він пояснив на 72-й щорічній сесії Парламентської асамблеї НАТО в Берліні, повідомляє РБК-Україна. Рютте заявив, що не заперечує проти самої ідеї створення єдиних європейських збройних сил. Однак, на його думку, така структура має замінити національні армії країн Євросоюзу, а не існувати додатково до них.

"Моя позиція завжди полягала в тому, що якщо існують європейські збройні сили, то не може бути й національних збройних сил. США мають єдині збройні сили. Не існує окремої армії чи флоту для штату Нью-Йорк, чи для штату Каліфорнія. Це єдині інтегровані збройні сили. Якщо Європа зможе це реалізувати — чудово", — заявив генсек Альянсу.

Відео дня

Водночас він висловив сумнів, що країни Європи зможуть найближчим часом перейти до такої моделі.

Рютте змоделював сценарій нападу Путіна на Європу

Пояснюючи ризики паралельних військових структур, генсек НАТО запропонував уявити ситуацію, за якої Росія нападає на одну з європейських країн. За його словами, якщо одночасно діятимуть національні армії, військові механізми НАТО та окрема європейська структура, союзникам доведеться додатково узгоджувати розподіл відповідальності й порядок дій.

"Бо тоді, якщо Путін нападе, нам спочатку знадобиться два-три тижні, щоб домовитися, хто що робитиме, і до того часу він, імовірно, вже опиниться в Роттердамі, перш ніж ми ухвалимо рішення", — сказав Рютте.

Таким чином, він застеріг не стільки від створення європейських військових сил як такого, скільки від появи додаткового командного рівня без чіткого розмежування повноважень.

Рютте також наголосив, що НАТО вже має систему командування, оборонного планування та координації, яка дозволяє союзникам діяти спільно. Відносини між Альянсом і Європейським Союзом він назвав такими, що перебувають у доброму стані.

Раніше ми інформували, що Рютте описав сценарій одночасної загрози для НАТО з боку Росії та Китаю. Генсек Альянсу пояснював, як Москва та Пекін можуть створити для Заходу загрози на двох напрямках.

Також Європейські розвідки оцінили ризик можливих атак Росії на НАТО. Фокус писав про різні оцінки спецслужб щодо загрози для європейських країн.