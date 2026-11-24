В результате российского обстрела в Запорожье были повреждены частный дом и многоэтажное здание, в результате чего погибли как минимум два человека, а десятки получили ранения.

Ранним утром 24 ноября россияне нанесли удар по Запорожью, предположительно, управляемыми авиабомбами, поразив жилые районы. Глава областной военной администрации Михаил Семикин сообщил, что в результате обстрела был разрушен частный жилой дом, частично разрушена пятиэтажка, а также повреждены многоэтажные и частные дома, автомобили и объект транспортной инфраструктуры.

"Есть информация о заблокированных людях. Спасатели проводят поисково-спасательные работы", — добавил чиновник.

Кадры последствий ночной атаки россиян на Запорожье

Сначала поступила информация о том, что в результате обстрела ранения получили как минимум 11 человек. Семикин сообщил, что больше всех пострадала женщина, получившая минно-взрывную и черепно-мозговую травмы.

Видео дня

Разрушенный частный дом в результате нападения РФ на Запорожье Фото: Запорожская ОВА

По состоянию на 06:00, по данным Семикина и областной военной администрации, число раненых в результате обстрела в Запорожье возросло до 22 человек, среди которых — двое детей в возрасте 6 и 16 лет. Также, по меньшей мере, два человека погибли в результате обстрела на данный момент. В то же время данные о пострадавших могут измениться, поскольку на месте продолжают работать спасатели.

В Запорожье в результате атаки РФ пострадали десятки человек Фото: Запорожская ОВА

В настоящее время медики оказывают помощь всем пострадавшим в Запорожье.

Накануне россияне нанесли удар по центру Запорожья: момент атаки попал на видео.

Напомним, что во время атаки РФ 23 ноября беспилотник попал в жилой дом на Подоле в Киеве.