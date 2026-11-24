Російська атака пошкодила приватний будинок та багатоповерхівку у Запоріжжі, внаслідок чого загинули щонайменше двоє людей, десятки — зазнали поранень.

Під ранок 24 листопада росіяни вдарили по Запоріжжю, попередньо, керованими авіабомбами, поціливши у житлові райони. Голова обласної військовій адміністрації Михайло Семікін повідомив, що внаслідок обстрілу було зруйновано приватний житловий будинок, частково зруйновано п’ятиповерхівку, а також пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, автомобілі, об’єкт транспортної інфраструктури.

"Є інформація про заблокованих людей. Рятувальники проводять пошуково-рятувальні роботи", — додав посадовець.

Кадри наслідків нічної атаки росіян на Запоріжжя

Спершу надійшла інформація про щонайменше 11 поранених внаслідок обстрілу. Семікін повідомив, що найбільше постраждала жінка, в якої мінно-вибухова та черепно-мозкова травми.

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Зруйнований приватний будинок внаслідок атаки РФ на Запоріжжя Фото: Запорізька ОВА

Станом на 06:00, за даними Семікіна та обласної військової адміністрації, кількість поранених внаслідок у Запоріжжі зросла до 22 осіб, з-поміж яких — двоє дітей віком 6 та 16 років. Також щонайменше двоє людей загинули внаслідок обстрілу на цей момент. Водночас дані щодо потерпілих можуть змінитися, оскільки на місці продовжують працювати рятувальники.

У Запоріжжі через атаку РФ постраждали десятки людей Фото: Запорізька ОВА

Наразі усім травмованим у Запоріжжі медики надають допомогу.

Напередодні росіяни вдарили по центру Запоріжжя: момент атаки потрапив на відео.

Нагадаємо, під час атаки РФ 23 листопада безпілотник влучив у житловий будинок на Подолі у Києві.