Жителям населенных пунктов, расположенных в районе временно оккупированной Кинбурнской косы, грозит гуманитарная катастрофа. Около сотни человек оказались в критической ситуации в преддверии зимы.

Люди не могут безопасно покинуть населенные пункты из-за постоянных обстрелов, а в селах не хватает продуктов и медикаментов. В связи с такой ситуацией военные Сил обороны Украины изучают возможности проведения гуманитарной миссии в этом районе, чтобы обеспечить жителей необходимой помощью. Об этом в комментарии "24 Каналу" рассказал командир оперативно-тактической группировки "Одесса" полковник Денис Носиков.

В каких условиях оказались люди

В настоящее время в населенных пунктах Покровское, Васильевка и Геройское проживает около 100 человек, значительная часть которых — пожилые люди. Те, кому удалось бежать из-под российской оккупации, утверждают, что жители остались без средств к существованию, в частности, в селах заканчиваются продукты.

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Ситуацию осложняет и географическое положение, поскольку села окружены водой, а прибрежная территория заминирована. Люди уже пытались пробраться через "дорогу смерти" в Украину, однако были случаи, когда они гибли на минах. Между тем российские оккупанты не дают жителям эвакуироваться.

Военные готовят гуманитарную миссию

Денис Носиков пояснил, что в настоящее время военные изучают, как можно организовать гуманитарную операцию на Кинбурнскую косу. В рамках этой операции Силы обороны намерены доставить жителям оккупированных сел продукты и лекарства.

Если это не удастся сделать, люди рискуют оказаться в критической ситуации зимой.

Стоит напомнить, что ещё с марта 2022 года более 215 квадратных километров Кинбурнского полуострова находятся под оккупацией. Это территории Николаевской и Херсонской областей.

Напомним, на днях актриса Антонина Хижняк сообщила о критической ситуации в городе Украинка Киевской области, где люди перед зимой остались без отопления.

Кроме того, глава Деснянской районной государственной администрации Киева Максим Бахматов предупреждал, что этой зимой столица может остаться без отопления, воды и электроэнергии.