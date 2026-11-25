Мешканцям населених пунктів, розташованих у районі тимчасово окупованої Кінбурнської коси, загрожує гуманітарна катастрофа. Близько сотні людей опинилися у критичній ситуації напередодні зими.

Люди не можуть безпечно виїхати з населених пунктів через постійні обстріли, а у селах не вистачає продуктів та медикаментів. У зв'язку з такою ситуацією військові Сил оборони України вивчають можливості проведення гуманітарної місії у цьому районі, аби забезпечити мешканців необхідною допомогою. Про це у коментарі "24 Каналу" розповів командир оперативно-тактичного угруповання "Одеса" полковник Денис Носіков.

В яких умовах опинилися люди

Наразі у населених пунктах Покровське, Василівка та Геройське мешкають близько 100 людей, значна частина яких — похилого віку. Ті, хто зміг втекти з-під окупації росіян, стверджують, що мешканці залишилися без засобів для життя, зокрема у селах закінчуються продукти.

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Ускладнює ситуацію і географічне розташування, оскільки села оточені водою, а прибережна територія замінована. Люди вже намагалися пробратися крізь "дорогу смерті" в Україну, проте були випадки, коли вони гинули на мінах. Тим часом російські окупанти не дають мешканцям евакуюватися.

Військові готують гуманітарну місію

Денис Носіков пояснив, що наразі військові вивчають, як можна організувати гуманітарну операцію на Кінбурнську косу. В її межах Сили оборони хочуть доправити мешканцям окупованих сіл продукти і ліки.

Якщо цього не вдасться зробити, люди ризикують опинитися у критичній ситуації узимку.

Варто нагадати, що ще від березня 2022 року понад 215 квадратних кілометрів Кінбурнського півострова перебувають під окупацією. Це частини Миколаївської та Херсонської областей.

Нагадаємо, днями акторка Антоніна Хижняк повідомила про критичну ситуацію у місті Українка на Київщині, де люди перед зимою опинилися без тепла.

Також голова Деснянської районної державної адміністрації Києва Максим Бахматов попереджав, що столиця може залишитися без опалення, води та електроенергії цієї зими.