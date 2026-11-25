Германия планирует использовать украинскую цифровую систему управления боевыми действиями DELTA в своих вооруженных силах. Министры обороны Украины и Германии Евгений Хмара и Борис Писториус подписали декларацию о намерениях.

Страны договорились совместно развивать, внедрять и использовать эту платформу, сообщает Bild. Эта система, прошедшая испытания во время российско-украинской войны, помогает военным получать информацию из различных источников разведки и координировать действия на поле боя.

По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, DELTA может существенно ускорить разведку, планирование и проведение военных операций. Интерес Германии к DELTA возник не только на уровне политических договоренностей. В октябре немецкие военные испытали украинскую систему во время учений, посвященных современным боевым действиям с широким использованием беспилотников.

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Что предусматривает соглашение между Украиной и Германией

В Министерстве обороны Украины пояснили, что данное соглашение открывает новый этап международного распространения украинских оборонных технологий в рамках инициативы DELTA Lab.

Германия сможет:

использовать DELTA в соответствии с потребностями собственных вооруженных сил;

адаптировать возможности платформы под свои военные задачи;

участвовать в разработке новых функций;

совместно с Украиной совершенствовать систему.

Берлин также планирует поддерживать дальнейшее развитие платформы, в частности через ИТ-коалицию для Украины.

В то же время в Минобороны подчеркнули важное ограничение: использование DELTA немецкой стороной не будет предполагать передачу ей боевых и других оперативных данных Сил обороны Украины или доступ к такой информации.

Следующим этапом должно стать подписание отдельного соглашения, которое определит практические, технические и юридические условия сотрудничества. Таким образом, подписанная декларация о намерениях ещё не означает, что система уже полноценно внедрена в немецкой армии.

Как работает украинская система DELTA

DELTA — это цифровая экосистема управления боевыми действиями, разработанная Центром инноваций и развития оборонных технологий Министерства обороны Украины. Ее главная задача — объединять информацию из различных источников разведки и отображать общую картину ситуации на поле боя. Система интегрирует данные с беспилотников, спутников, радаров и других средств наблюдения.

Полученная информация отображается на общей цифровой карте. Благодаря этому военные могут видеть расположение своих подразделений и обнаруженных сил противника, обмениваться данными и координировать операции.

Например, если оператор беспилотника обнаруживает российский танк, его координаты могут оперативно стать доступными другим подразделениям, работающим с системой. Это сокращает время между обнаружением цели, передачей информации и принятием решения о дальнейших действиях.

Платформа также использует технологии искусственного интеллекта для анализа разведывательной информации и распознавания военной техники на изображениях.

DELTA не ограничивается цифровой картой. Экосистема включает инструменты для планирования миссий, управления боевыми задачами, обмена сообщениями и передачи видео с поля боя.

Ранее Фокус сообщал, что Украина разработала систему управления боем DELTA, которая позволяет объединять информацию о собственных и вражеских силах на цифровой карте. Платформа помогает командирам отслеживать ситуацию на конкретных участках фронта, планировать операции и координировать действия подразделений.

Кроме того, Фокус сообщал о развитии функций искусственного интеллекта в DELTA. В частности, разработчики работали над новыми возможностями системы, которые должны помочь военным быстрее анализировать информацию и определять цели.