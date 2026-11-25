Німеччина планує використовувати українську цифрову систему управління бойовими діями DELTA у своїх збройних силах. Міністри оборони України та Німеччини Євгеній Хмара і Борис Пісторіус підписали декларацію про наміри.

Країни домовились спільно розвивати, впроваджувати та використовувати платформу, повідомляє Bild. Розробка, випробувана під час російсько-української війни, допомагає військовим отримувати інформацію з різних джерел розвідки та координувати дії на полі бою.

За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, DELTA може суттєво прискорити розвідку, планування та проведення військових операцій. Інтерес Німеччини до DELTA виник не лише на рівні політичних домовленостей. У жовтні німецькі військові випробували українську систему під час навчань, присвячених сучасним бойовим діям із широким використанням безпілотників.

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Що передбачає домовленість України та Німеччини

У Міністерстві оборони України пояснили, що домовленість відкриває новий етап міжнародного поширення українських оборонних технологій у межах ініціативи DELTA Lab.

Німеччина зможе:

використовувати DELTA відповідно до потреб власних збройних сил;

адаптувати можливості платформи під свої військові завдання;

долучатися до розробки нових функцій;

спільно з Україною вдосконалювати систему.

Берлін також планує підтримувати подальший розвиток платформи, зокрема через ІТ-коаліцію для України.

Водночас у Міноборони наголосили на важливому обмеженні: використання DELTA німецькою стороною не передбачатиме передавання їй бойових та інших оперативних даних Сил оборони України або доступу до такої інформації.

Наступним етапом має стати підписання окремої угоди, яка визначить практичні, технічні та юридичні умови співпраці. Таким чином, підписана декларація про наміри ще не означає, що система вже повноцінно розгорнута в німецькій армії.

Як працює українська система DELTA

DELTA — це цифрова екосистема управління бойовими діями, розроблена Центром інновацій та розвитку оборонних технологій Міністерства оборони України. Її головне завдання — об'єднувати інформацію з різних джерел розвідки та відображати загальну картину ситуації на полі бою. Система інтегрує дані від безпілотників, супутників, радарів та інших засобів спостереження.

Отримана інформація відображається на спільній цифровій карті. Завдяки цьому військові можуть бачити розташування власних підрозділів і виявлених сил противника, обмінюватися даними та координувати операції.

Наприклад, якщо оператор безпілотника виявляє російський танк, його координати можуть оперативно стати доступними іншим підрозділам, які працюють із системою. Це скорочує час між виявленням цілі, передаванням інформації та ухваленням рішення щодо подальших дій.

Платформа також використовує технології штучного інтелекту для аналізу розвідувальної інформації та розпізнавання військової техніки на зображеннях.

DELTA не обмежується цифровою картою. Екосистема містить інструменти для планування місій, управління бойовими завданнями, обміну повідомленнями та передавання відео з поля бою.

Раніше Фокус розповідав, що Україна розробила систему управління боєм DELTA, яка дозволяє об'єднувати інформацію про власні та ворожі сили на цифровій карті. Платформа допомагає командирам відстежувати ситуацію на конкретних ділянках фронту, планувати операції та координувати дії підрозділів.

Також Фокус повідомляв про розвиток функцій штучного інтелекту в DELTA. Зокрема, розробники працювали над новими можливостями системи, які мають допомагати військовим швидше аналізувати інформацію та визначати цілі.