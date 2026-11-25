Такой законопроект подал народный депутат от партии "Слуга народа" Руслан Горбенко вместе с коллегами. Речь идет не об отказе от мандата, а о совмещении должностей, то есть о заключении контракта с сохранением "рабочего места".

О своём предложении Горбенко рассказал в интервью "Апострофу", в котором отметил, что законопроект могут рассмотреть до принятия бюджета, то есть в этом году.

"Этот вопрос мы сегодня в зале обсуждали с Давидом Арахамией, чтобы до голосования по бюджету этот закон в первом чтении уже был принят в Раде", — сказал Горбенко.

Цель законопроекта: дать возможность народным депутатам, желающим защищать Родину, подписать контракт. Для этого нужен соответствующий закон, говорит Горбенко.

"Это необходимо для того, чтобы народный депутат подписал контракт с воинской частью, и это нужно разрешить на законодательном уровне. Ну и также для того, чтобы народный депутат имел такие же гарантии в области здравоохранения и страхования жизни, как и военнослужащий", — говорит нардеп.

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Сколько депутатов хотят пойти воевать

У Горбенко нет точных цифр, но он отметил, что знает многих коллег, готовых вступить в ряды ВСУ. Однако большинство не хочет лишаться мандата народного избранника и терять работу в Верховной Раде.

"Ну, я думаю, что более десяти желающих мы точно найдем. Что касается сдачи мандата и ухода на войну, то таких, скорее всего, будут единицы", — подчеркнул Горбенко.

Ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пояснял, что часть депутатов уже выражала желание вступить в ВСУ, однако действующее законодательство не позволяет им официально проходить военную службу, сохраняя мандат.

Ранее Фокус сообщал, что в партии "Слуга народа" прокомментировали заявление Зеленского о возможности службы народных депутатов в ВСУ.

Кроме того, мы сообщали, что президент говорил о выборе между работой в парламенте и службой на фронте.