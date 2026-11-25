Такий законопроєкт подав нардеп від "Слуги народу" Руслан Горбенко разом із колегами. Мова йде не про відмову від мандата, а про сумісництво, тобто підписання контракту зі зберіганням "робочого місця".

Про свою пропозицію Горбенко розповів під час інтерв'ю "Апострофу", в якому зазначив, що законопроєкт можуть розглянути до прийняття бюджету, тобто в цьому році.

"Це питання ми сьогодні в залі обговорювали з Давидом Арахамією, щоб до голосування до бюджету цей закон у першому читанні вже проголосувати в Раді", — сказав Горбенко.

Мета законопроєкту: дати можливість охочим захищати Батьківщину нардепам підписати контракт. Для цього потрібен відповідний закон, каже Горбенко.

"Це потрібно для того, щоб народний депутат підписав контракт з військовою частиною, і треба дозволити це на рівні закону. Ну і також, щоб народний депутат мав такі ж самі гарантії щодо охорони здоров'я та страхування життя, як і військовий", — каже нардеп.

Відео дня

Скільки депутатів хочуть йти воювати

Горбенко не має чітких цифр, але зазначив, що знає багатьох колег, які готові долучитись до лав ЗСУ. Проте більшість не хоче позбавлятись мандату народного обранця і втрачати роботу у Верховній Раді.

"Ну, я думаю, що понад десять однозначно ми знайдемо охочих. Що стосується здати мандат і піти воювати, то скоріше це буде одиниці", — підкреслив Горбенко.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснював, що частина депутатів уже висловлювала бажання приєднатися до ЗСУ, однак чинне законодавство не дозволяє їм офіційно проходити військову службу, зберігаючи мандат.

Раніше Фокус писав, що у "Слузі народу" пояснили заяву Зеленського про можливість служби народних депутатів у ЗСУ.

Також ми розповідали, що президент говорив про вибір між роботою в парламенті та службою на фронті.