Между РФ и КНДР разгорелся конфликт из-за предположений о возможности деэскалации между Пхеньяном и Сеулом. Ким Чен Ын лично приостановил поставки ракет и снарядов союзникам из Москвы.

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило об охлаждении отношений между РФ и КНДР. Разведчики установили, что Ким Чен Ын запретил поставлять РФ ракеты KN-23 и снаряды, необходимые россиянам для продолжения войны в Украине. Причина недовольства главы режима КНДР — предположение российской дипломатии о возможности примирения между Пхеньяном и Сеулом.

7 сентября Россия и КНДР открыли мост через реку Туманна (Туманган), по которому планируется перевозить всё большие объёмы товаров различного назначения. В Москве надеялись получить ещё больше северокорейского вооружения, а в Пхеньяне — на получение современного оборудования, сырья, технологий и т. д. Однако в октябре начались недоразумения. На фоне дипломатического скандала между Украиной и Южной Кореей заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Москва готова содействовать "деэскалации" между КНДР и Южной Кореей. Это не понравилось северокорейцам, которые начали требовать объяснений и подчеркнули, что такие заявления не способствуют "союзническим отношениям" между двумя странами. Глава МИД КНДР Чхве Сон Хи заявила, что они ожидают объяснений такого поведения РФ, а пока приостанавливают оказание военной помощи Кремлю.

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"По имеющимся данным, соответствующее решение лично принял северокорейский диктатор Ким Чен Ын", — сообщило ГУР.

Последствия конфликта между РФ и КНДР затронут вооружение и личный состав, которые могли бы усилить российскую армию на фоне дефицита средств поражения и потерь на фронте. Северная Корея закрыла воздушное пространство для российской авиации, приостановила поставки баллистических ракет KN-23 и артиллерийских снарядов, не желает увеличить новый военный контингент с 8,5 тыс. до 50 тыс., сообщило ГУР.

Между тем РФ продолжает использовать предоставленное КНДР оружие и военнослужащих. В частности, в Воронежской области находится северокорейское подразделение в составе 112-й ракетной бригады 1-й танковой армии, которое наносит баллистические удары по Украине. Кроме того, в Курской области солдаты КНДР воюет на второй линии обороны группировки "Курск". Украинская разведка отметила, что россияне плохо относятся к южнокорейским солдатам — считают их обузой и унижают.

В МИД РФ публично не прокомментировали дипломатический демарш КНДР.

Россия и КНДР — подробности

Отметим, что после начала войны РФ против Украины российский диктатор Путин дважды встречался с Ким Чен Ыном, заключил союзный договор и начал военно-политическое сотрудничество. Северная Корея начала отправлять в РФ эшелоны артиллерийских снарядов, поскольку российский ВПК не мог справиться с потребностями войны в Украине. Когда Москва решила начать баллистический террор, Пхеньян предоставил несколько партий ракет KN-23 для ударов по Украине, а когда возникла необходимость остановить наступление ВСУ в Курской области, там появилось около 10 тыс. солдат КНДР.

В начале осени 2026 года разгорелся дипломатический скандал между Украиной и Южной Кореей. Скандал возник после того, как президент Владимир Зеленский сообщил о взятии в плен северокорейских солдат и об их отправке в Сеул. После этого политики Южной Кореи заявили, что это недопустимо, и даже отозвали дипломатов из Киева.

Напоминаем, что 26 ноября северокорейское информационное агентство KCNA привело заявление Ким Чен Ына о расширении ядерного статуса и сообщило, какая ещё страна стала причиной такого заявления лидера КНДР.