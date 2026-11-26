Між РФ та КНДР почався конфлікт через припущення про можливість деескалації між Пхеньяном та Сеулом. Кім Чен Ин особисто зупинив постачання ракет та снарядів союзникам з Москви.

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило про охолодження відносин РФ та КНДР. Розвідники встановили, що Кім Чен Ин заборонив надавати РФ ракети KN-23 та снаряди, яких потребують росіяни для продовження війни в Україні. Причина незадоволення очільника режиму КНДР — припущення російської дипломатії про можливість примирення між Пхеньяном та Сеулом.

7 вересня РФ та КНДР відкрили міст на річці Туманна (Туманган), через який планують перевозити все більші обсяги товарів різного призначення. У Москві сподівались, що отримають ще більше північнокорейського озброєння, а у Пхеньяні — на отримання сучасного устаткування, сировини, технологій тощо. Втім у жовтні почались непорозуміння. На тлі дипломатичного скандалу між Україною та Південною Кореєю заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко заявив, що Москва готова посприяти "деескалації" між КНДР та Південною Кореєю. Це не сподобалось північнокорейцям, які почали вимагати пояснень та наголосили, що такі заяви не сприяють "союзницьким відносинам" між двома країнами. Керівниця МЗС КНДР Чхве Сон Хі заявила, що вони очікують пояснень такої поведінки РФ, а поки призупиняють надавати військову допомогу Кремлю.

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"За наявною інформацією, відповідне рішення особисто ухвалив північнокорейський диктатор Кім Чен Ин", — повідомило ГУР.

Наслідки конфлікту між РФ та КНДР зачеплять зброю та солдатів, які б підсилили російську армію на тлі дефіциту засобів ураження та втрат на фронті. Північна Корея закрила повітряний простір для російської авіації, зупинила поставку балістичних ракет KN-23 й артилерійських снарядів, не бажає збільшити новий військовий контингент з 8,5 тис. до 50 тис., повідомило ГУР.

Тим часом РФ продовжує використовувати надану КНДР зброю та військових. Зокрема, у Воронезькій області перебуває північнокорейський підрозділ у складі 112-ї ракетної бригади 1-ї танкової армії та завдає балістичних ударів по Україні. Крім того, в Курській області солдати КНДР перебувають на другій лінії оборони угрупування "Курськ". Українська розвідка зауважила, що росіяни погано ставляться до південнокорейських солдатів — вважають їх тягарем та принижують.

У МЗС РФ публічно не коментували дипломатичний демарш КНДР.

Росія та КНДР — деталі

Зазначимо, після початку війни РФ проти України російський диктатор Путін двічі зустрівся з Кім Чен Ином, уклав союзницьку угоду та почав військово-політичну співпрацю. Північна Корея почала відправляти у РФ ешелони артилерійських снарядів, оскільки російський ВПК не міг впоратись з потребами війни в Україні. Коли Москва вирішила почати балістичний терор, то Пхеньян надав кілька партій ракет KN-23 для ударів по Україні, а коли винила потреба у зупинці наступу ЗСУ в Курській області, то там з'явилось близько 10 тис. солдатів КНДР.

На початку осені 2026 року розгорівся дипломатичний скандал між Україною та Південною Кореєю. Скандал виник після того, як президент Володимир Зеленський повідомив про взяття в полон північнорейських солдатів та про відправку їх в Сеул. Після цього політики Південної Кореї заявили, що це неприпустимо і навіть відкликали дипломатів з Києва.

Нагадуємо, 26 листопада північнокорейське медіа KCNA навело заяву Кім Чен Ина про розширення ядерного статусу та повідомило, яка ще раїна викликала таку заяву лідера КНДР.