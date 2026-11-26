В США планируют привлечь Украину и другие европейские страны к расширению производства систем Patriot. Об этом Пентагон сообщил в ответ на запрос о проблемах с поставками ракет-перехватчиков, однако сами задержки ведомство ни подтвердило, ни опровергло.

Расширять производство систем противовоздушной обороны Patriot США планируют совместно с Украиной и другими европейскими странами. Об этом Пентагон заявил в ответ на запрос украинской службы "Голоса Америки".

Журналисты обратились к министерству обороны с просьбой прокомментировать сообщения СМИ о проблемах с поставками в Украину ракет для Patriot. В ответе, однако, говорилось о том, что сотрудничество с европейскими партнерами и Украиной в этой сфере продолжается.

"С самого начала правительство США поддерживало усилия, направленные на углубление промышленного сотрудничества и укрепление глобальных цепочек поставок с целью наращивания производства существующих и планируемых модификаций системы Patriot. Для реализации этого обязательства Министерство обороны проводило ряд параллельных мероприятий, чтобы ускорить трансатлантическое промышленное сотрудничество с европейскими партнерами и Украиной", — заявили в ведомстве.

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Министерством войны при президентстве Дональда Трампа назвали Министерство обороны США.

В Пентагоне не дали четкого ответа на главный вопрос журналистов. Ведомство ни подтвердило, ни опровергло информацию о задержках с передачей Украине ракет-перехватчиков.

Конкретных сведений о самом промышленном сотрудничестве в ответе также нет. Пентагон не назвал ни сроков, ни предприятий, ни подписанных соглашений, ограничившись упоминанием о "ряде параллельных мероприятий".

Ранее сообщалось, что Украина до сих пор не получила около 60 ракет-перехватчиков для Patriot, хотя союзники уже согласовали поставку и оплатили вооружение. Решение о передаче, как утверждают три собеседника, осведомленные о ситуации, задерживает министр обороны США Пит Хегсет. Речь идет об американских ракетах PAC-3 и PAC-2, часть которых находится на складах европейских стран. Экспорт и реэкспорт американского оружия Вашингтон согласовывает отдельно, поэтому без разрешения Пентагона передать его Украине невозможно.

Кроме того, Владимир Зеленский предложил партнерам обмен ракетами для ПВО. Украина хочет получить перехватчики для систем Patriot и IRIS-T из имеющихся запасов, а взамен передать союзникам новые ракеты, когда их изготовят. Такую схему президент озвучил на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".