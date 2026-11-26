Залучити Україну та інші європейські країни до розширення виробництва систем Patriot планують у США. Про це Пентагон повідомив у відповідь на запит щодо проблем із постачанням ракет-перехоплювачів, однак самі затримки відомство не підтвердило й не спростувало.

Розширювати виробництво систем протиповітряної оборони Patriot США планують разом з Україною та іншими європейськими країнами. Про це Пентагон заявив у відповідь на запит Української служби "Голосу Америки".

Журналісти просили оборонне відомство прокоментувати повідомлення медіа про проблеми з постачанням в Україну ракет для Patriot. У відповіді натомість ішлося про те, що співпраця з європейськими партнерами та Україною в цій сфері триває.

"З самого початку уряд США підтримував зусилля, спрямовані на поглиблення промислової співпраці та зміцнення глобальних ланцюгів постачання для нарощування виробництва наявних і запланованих модифікацій системи Patriot. Для реалізації цього зобов'язання Міністерство війни здійснювало низку паралельних заходів, щоб прискорити трансатлантичну промислову співпрацю з європейськими партнерами та Україною", – заявили у відомстві.

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Чіткої відповіді на головне питання журналістів у Пентагоні не дали. Інформацію про затримки з передачею Україні ракет-перехоплювачів відомство не підтвердило й не спростувало.

Конкретики щодо самої промислової співпраці у відповіді також немає. Пентагон не назвав ні термінів, ні підприємств, ні підписаних домовленостей, обмежившись згадкою про "низку паралельних заходів".

Раніше повідомлялося, що Україна досі не отримала близько 60 ракет-перехоплювачів для Patriot, хоча союзники вже погодили постачання й оплатили озброєння. Рішення про передачу, як стверджують три співрозмовники, обізнані із ситуацією, затримує міністр оборони США Піт Гегсет. Ідеться про американські ракети PAC-3 і PAC-2, частина яких лежить на складах європейських країн. Експорт і повторний експорт американської зброї Вашингтон погоджує окремо, тому без дозволу Пентагону передати її Україні неможливо.

Також Володимир Зеленський запропонував партнерам обмін ракетами для ППО. Україна хоче отримати перехоплювачі для Patriot та IRIS-T із наявних запасів, а взамін передати союзникам нові ракети, коли їх виготовлять. Таку схему президент озвучив на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".