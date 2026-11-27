Собственная сеть спутниковой связи позволила бы России повлиять на технологическое превосходство украинских военных и, как следствие, могла бы его уменьшить.

Параллельно с созданием собственного аналога Starlink — системы "Рассвет" — РФ также разрабатывает спутниковую сеть InnoSat. Планируется, что к 2036 году эта сеть будет насчитывать 240 космических аппаратов. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий в интервью The Times.

Какие преимущества получит РФ после создания новой спутниковой сети

Как сообщает генерал-майор, разработкой InnoSat занимается группа компаний "Геоскан" из Санкт-Петербурга. По словам Скибицкого, план главы Кремля рассчитан на десять лет. В рамках проекта "Рассвет" Россия планирует вывести на орбиту 924 спутника к 2035 году.

По оценкам украинской разведки, обе сети в совокупности рассчитаны примерно на 22 000 абонентских терминалов. Для сравнения: американская система Starlink обслуживает более 10 млн.

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Собственная сеть спутниковой связи позволила бы России повлиять на технологическое превосходство украинских военных и, как следствие, могла бы его уменьшить.

"Россия могла бы оснащать различные виды вооружения приемниками этой сети и использовать их по всему миру. Это позволило бы Москве применять морские дроны или беспилотные летательные аппараты в регионах далеко за пределами Чёрного моря — в Европе, Африке, на Ближнем или Дальнем Востоке", — сказал Скибицкий о системе "Рассвет".

В случае полноценного запуска "Рассвета" операторы российской армии, даже находясь в Санкт-Петербурге, теоретически могли бы управлять беспилотником над лондонским аэропортом Хитроу. Спутниковая связь позволила бы получать видео высокой четкости в режиме реального времени, а традиционные средства радиоэлектронной борьбы оказались бы практически бессильны против такого канала связи.

"Мы осознаем эту угрозу. Мы знаем, насколько эффективной может быть спутниковая связь, если интегрировать её с ударными системами", — сказал Скибицкий.

Украина планирует помешать реализации космической программы РФ

В настоящее время российский аналог Starlink насчитывает 30 работоспособных спутников из 32, запущенных в 2026 году. Запуск ещё 16 аппаратов РФ отложила из-за технических неисправностей. Украинская разведка планирует помешать реализации российской космической программы с помощью дальних ударов, диверсий и введения дополнительных западных санкций.

По словам разведчика, Россия использует подставные компании для закупки спутниковых снимков у западных компаний, а также данные китайских разведывательных спутников для определения целей в Украине.

Напомним, что в 2027 году Россия планирует задействовать против Украины 20 млн беспилотников. Чтобы Киев мог противостоять российским ударам, ЕС готовит миллиардное финансирование на закупку вооружения.

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