После удара по Крымскому мосту и неудачного для Кремля саммита в Китае Россия предприняла новую массированную атаку на Украину. На этот раз под ударом оказались западные области, а российские ракеты и дрон нарушили воздушное пространство Польши. Фокус выяснил, достигла ли РФ предела своих возможностей для масштабных обстрелов, почему переходит на реактивные "Герани" и как заранее выбирает гражданские объекты для ударов.

В ночь на 20 ноября Россия применила для массированной атаки баллистические ракеты ("Искандер-М/С-400", "Циркон"), 84 крылатые ракеты воздушного и морского базирования (Х-101, "Калибр", "Искандер-К"), а также 404 ударных беспилотника, из которых 123 — реактивные. В Воздушных Силах сообщают, что удалось сбить 462 цели, а именно: 3 баллистические ракеты, 79 крылатых ракет и 380 БПЛА. Зафиксировано попадание ракет и дронов в 23 местах.

В связи с комбинированным ударом по Украине в ряде областей (Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской) введены экстренные отключения электроэнергии. В "Укрэнерго" сообщили, что в связи с атакой России на энергетическую инфраструктуру ситуация в энергосистеме крайне сложная. В других регионах действуют плановые ограничения, свет отключают по очереди на несколько часов.

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В частности, в результате атаки был нанесен прямой удар по железнодорожной станции "Скнилов" во Львове. В областной военной администрации сообщили, что два человека погибли, семеро пострадали. В "Укрзализныце" отметили, что есть участки, где враг повредил железнодорожную инфраструктуру, и заверили, что уже ведутся работы, чтобы максимально быстро все восстановить. В настоящее время из-за постоянных угроз задерживается почти 1000 поездов. Там также добавили, что Киевская кольцевая электричка возобновляет движение и должна помочь жителям столицы добраться с левого берега на правый и наоборот.

Атака на запад Украины и вылет авиации с Дальнего Востока: эксперт назвал удар "истерическим"

Одной из особенностей сегодняшнего обстрела, как отметил в комментарии Фокусу военный эксперт Олег Жданов, является то, что он продолжался непрерывно в течение всей ночи. Запуски ракет и дронов осуществлялись не менее 12 часов подряд. Балистические ракеты запускались почти по расписанию с интервалом от 40 минут до часа. В основном противник направил баллистические ракеты на Киев. Угроза ракет в воздушном пространстве сохранялась и утром. Поэтому тревога растянулась во времени. Еще одна особенность атаки заключалась в том, что Россия выбрала для удара крылатыми ракетами западные области.

"Это довольно необычно. Да, россияне раньше наносили удары, но это было в 2022–2023 годах. Тогда крылатые ракеты долетали даже до Львова, но с тех пор такое случалось очень редко. Это просто истерика. Если бы Путин был на месте, не было бы саммита, то ответ за Крымский мост последовал бы сразу же на следующую ночь. Думаю, что как только он вылетел из Китая, то отдал приказ готовить обстрел. Всё, что россияне смогли подготовить, — всё запустили. Мы привыкли, что как только происходит передислокация стратегической авиации, то знаем, что в течение 1–2 суток она будет применена. А в этот раз вся авиация вылетела из "Украинки", с Дальнего Востока, лишь часть — из "Оленьи" (они смогли подготовить её только под утро). Поэтому эта атака была истерической", — считает Жданов.

F-16 должны быть в небе заранее: эксперт раскритиковал реакцию Польши на падение обломков

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подтвердил, что во время массированной атаки России на Украину польское воздушное пространство нарушили две российские ракеты и реактивный дрон. В Люблинском воеводстве обнаружены обломки неизвестного летательного объекта возле поселка Новый Липовец (Белгорайский уезд). Сообщается, что взрыв прогремел и в Любачевском уезде. Польские власти устанавливают происхождение найденных обломков. Вероятно, это могла быть ракета. Военный эксперт Александр Коваленко отмечает, что подобный случай происходит не впервые и полякам следовало бы начать реагировать на это должным образом.

"Туда начинают залетать с 2022 года. Когда готовится удар по Украине, обычный гражданин может рассчитать этот период. Это неделя – полторы, когда россияне могут провести техническое обслуживание авиации, подвезти боекомплект, рассчитать маршруты, подготовить полётные задания для пилотов, задать координаты для ударов, провести разведывательную и доразведывательную деятельность. Если сегодня был нанесен массированный удар, то через 24, 48 или максимум 72 часа последует ещё одна атака, но уже, вероятно, с ограниченным боекомплектом. А вот масштабная атака состоится ориентировочно 29–30 ноября. Это хронология возможностей России. Когда президент Украины заявляет о том, что готовится удар по Украине, он говорит это, располагая разведывательными данными. Наши европейские партнеры должны реагировать на это, в частности Польша. Если туда полетит ракета, поляки должны быть к этому готовы!" — подчеркнул Коваленко.

Эксперт подчеркнул, что как только российское средство поражения выбирает траекторию полета, уже в воздушном пространстве Польши должен находиться, например, истребитель F-16, чтобы реагировать на возможную угрозу, а не действовать уже после падения ракеты на своей территории.

Россия могла нацелиться на войска НАТО в Польше, ведь средства воздушного нападения упали недалеко от места проведения военных учений, которые начались 9 ноября в рамках подготовки к возможной послевоенной миссии в Украине. В Новом Липовце обнаружили объект, который идентифицировали как ракету Х-101. В Руднике-над-Санем также обнаружена ракета, а в Молодичах — по предварительной информации, дрон.

"Максимум России" и ставка на реактивные "Герани": как меняется арсенал противника

То, что сейчас наблюдается со стороны врага во время атак, — это, как подчеркнул Олег Жданов, предел возможностей России. А если у Украины появится собственная баллистика, то появится возможность значительно ослабить имеющиеся возможности врага. Говорит, что этой ночью пусковые установки почти не отходили от стартовых позиций. Судя по интервалам запусков, россияне либо отъезжали на несколько километров, чтобы перезарядиться, либо вообще делали это на месте. При наличии баллистического вооружения Украина могла бы наносить удары по тем точкам, откуда происходит запуск вражеских ракет.

Оценивая возможности украинской ПВО, военный эксперт отметил, что сегодня она не может противостоять российским баллистическим средствам поражения из-за отсутствия соответствующих ракет-перехватчиков в системах противовоздушной обороны.

Россия производит ежемесячно почти 100 баллистических ракет, при массированных атаках применяет примерно 30. Исходя из этих данных, противник способен наносить такие удары 2–3 раза в месяц. Запас крылатых ракет в российской армии значительно больше и исчисляется сотнями единиц. Что касается дронов, то противник переориентируется на производство реактивных.

"Я удивился, что у них нет запасов "Гераней-2" и массовых запусков. Это последствия перехода с одного типа дронов на другой. Россияне сейчас переоборудуют свою "Алабугу" под выпуск реактивных "Гераней". Кстати, уже появилась "Герань-6". Фактически это крылатая ракета, она недорогая, её скорость достигает 1000 километров в час. Поэтому, возможно, производство обычных "Гераней-2" сейчас максимально сокращено для того, чтобы выделить производственные мощности под реактивные", — предположил Жданов.

Координаты ЖК закладывают заранее: эксперт развенчал российский миф о "работе ПВО"

Среди ключевых целей, которые выбирает враг для массированных налетов: объекты критической инфраструктуры, энергетика, логистика (в частности, мосты). Так, в Киеве сегодня были обстреляны три мостовых переправы (Подольско-Воскресенский, Южный и Дарницкий мосты). Повреждения получили объекты энергетики и "Киевводоканала", в результате чего возникли перебои с электричеством и водой. Атака россиян унесла жизни 6 человек, среди них — сотрудники столичного водоканала. Подольский район: зафиксировано падение обломков и возгорание нескольких нежилых зданий, поврежден автомобиль.

В беседе с Фокусом военный эксперт Александр Коваленко подчеркнул, что Россия не изменила цели для нанесения ударов, зимой они будут аналогичными, но в то же время важной мишенью являются гражданские объекты: в частности, оккупанты целенаправленно атакуют теми же дронами жилые многоэтажки, наносят удары по людям в центрах городов. Цель противника — посеять среди граждан панику.

"Будут и дальше наносить удары по энергетической инфраструктуре и логистике. Существует угроза для железной дороги — они будут пытаться выводить из строя локомотивы. Также будет террор против гражданского населения, а именно против жилых комплексов. Вот этой ночью было задействовано 404 ударных дрона различных модификаций, каждый из них имеет соответствующие координаты для поражения. Есть определенное количество дронов, у которых есть координаты, действительно важные для российского командования — какие-то объекты ВПК, логистического и энергетического комплексов, — но есть и определенное число дронов, которые нацелены на то, чтобы нанести удар по многоэтажникам, жилым комплексам. Для России очень важно спровоцировать хаос среди гражданского населения, а преподносит это так, мол, украинская ПВО так отработала. Нет, это не так. Россияне знают все координаты подобных объектов в Киеве, Одессе, Днепре, Харькове и других городах", — отметил Коваленко.

По словам эксперта, врагу для накопления арсенала к следующему комбинированному массированному удару, как правило, требуется полторы–две недели. Он также пояснил, что атаки, подобные сегодняшней, которая была массированной и проводилась с использованием ракет и дронов, Россия способна проводить примерно два раза в месяц. А если враг начнет ограничивать использование ракетной и дронной компонент, но будет наносить удары этим арсеналом точечно, по конкретному городу, то такие обстрелы он способен проводить раз в неделю.

Напомним, президент Украины заявил, что Россия запустила по Украине 110 ракет, из них 27 были баллистическими. Зеленский отметил, что противник нанес удары по многим городам, обстреливал подстанции и линии электропередач, от которых зависят атомные станции и энергетические связи Украины с соседями в ЕС.

Из-за обстрелов украинские атомные электростанции были вынуждены снизить мощность генерации. Вернуться к нормальному функционированию АЭС смогут поэтапно только после проведения ремонта поврежденных сетей. В настоящее время частично без света остаются столица и ряд областей: Одесская, Винницкая, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая, Кировоградская, Харьковская, Черкасская, Херсонская, Черниговская.