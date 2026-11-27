Власна мережа супутникового зв'язку дозволила б Росії вплинула б на технологічну перевагу українських військових, і як наслідок — могла б зменшити її.

Паралельно зі створенням власного аналога Starlink – системи "Рассвєт" РФ також розробляє супутникову мережу InnoSat. Планується, що до 2036 року ця мережа має налічувати 240 космічних апаратів. Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю The Times.

Які переваги отримає РФ після створення нової супутникової мережі

Як повідомляє генерал-майор, розробкою InnoSat займається група компаній "Геоскан" із Санкт-Петербурга. За словами Скібіцького, план глави Кремля розрахований на десять років. У межах проєкту "Рассвєт" Росія планує вивести на орбіту 924 супутники до 2035 року.

За оцінками української розвідки, обидві мережі разом розраховані приблизно на 22 000 абонентських терміналів. Для порівняння, американська система Starlink обслуговує понад 10 млн.

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Власна мережа супутникового зв'язку дозволила б Росії вплинула б на технологічну перевагу українських військових, і як наслідок — могла б зменшити її.

"Росія могла б оснащувати різні види озброєння приймачами цієї мережі та використовувати їх у всьому світі. Це дозволило б Москві застосовувати морські дрони або безпілотні літальні апарати в регіонах далеко за межами Чорного моря – у Європі, Африці, на Близькому чи Далекому Сході", – сказав Скібіцький про систему "Рассвєт".

У разі повноцінного запуску "Рассвєта" оператори російської армії, навіть перебуваючи в Санкт-Петербурзі, теоретично могли б керувати безпілотником над лондонським аеропортом Гітроу. Супутниковий зв'язок дозволив би отримувати відео високої чіткості в реальному часі, а традиційні засоби радіоелектронної боротьби були б майже безсилі проти такого каналу зв'язку.

"Ми усвідомлюємо загрозу. Ми знаємо, наскільки ефективним може бути супутниковий зв'язок, якщо його інтегрувати з ударними системами", – сказав Скібіцький.

Україна планує перешкодити реалізації космічної програми РФ

Наразі російський аналог Starlink налічує 30 працездатних супутників із 32, запущених у 2026 році. Запуск ще 16 апаратів РФ відклала через технічні несправності. Українська розвідка планує перешкодити реалізації російської космічної програми за допомогою далекобійних ударів, диверсій та запровадження додаткових західних санкцій.

За словами розвідника, Росія використовує підставні компанії для закупівлі супутникових знімків у західних компаній, а також дані китайських розвідувальних супутників для визначення цілей в Україні.

Нагадаємо, у 2027 році Росія планує використати проти України 20 млн безпілотників. Щоб Київ міг протистояти російським ударам, ЄС готує мільярдне фінансування для закупівлі озброєння.

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