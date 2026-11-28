Офицер СОУ подчеркнул, что пока в Олешках проходила эвакуация, украинские защитники в Херсонской области продолжали рисковать жизнью.

Военнослужащие некоторых подразделений Сил обороны Украины (СОУ) не получили в полном объеме боевые выплаты за период гуманитарной миссии в Олешках, несмотря на продолжение выполнения боевых задач на Херсонском направлении. Об этом сообщил старший лейтенант СОУ с позывным "Алекс" в своем Telegram-канале.

"Алекс" отметил, что во время Олешковского перемирия военные получали ранения и гибли. По его мнению, отсутствие выплат свидетельствует о возможном ненадлежащем обеспечении социальных гарантий военнослужащим в случае прекращения боевых действий.

Публикация офицера СОУ Фото: Скриншот

"Нет войны — нет зарплаты", — говорится в публикации.

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Старший лейтенант СОУ также выразил надежду, что речь идет не о системной политике, а о решениях отдельных командиров. Кроме того, правозащитник предположил, что причина может крыться в чрезмерном стремлении продемонстрировать даже на бумаге, что боевые действия в тот период были приостановлены.

На момент публикации новости официальных комментариев со стороны командования или Министерства обороны по этому поводу не поступало.

Напомним, народный депутат Вадим Ивченко заявил, что средств в госбюджете Украины на выплату зарплат военным хватит менее чем на два месяца.

Фокус также сообщал, что сержант-инструктор 59-й бригады Сил беспилотных систем Антон Чёрный рассказал, на что идут в армии из-за нехватки средств.