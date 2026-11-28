Офіцер СОУ наголосив, що поки в Олешках проходила евакуація, українські захисники на Херсонщині продовжували ризикувати життям.

Військовослужбовці деяких підрозділів Сил оборони України (СОУ) не отримали в повному обсязі бойові виплати за період гуманітарної місії в Олешках, попри продовження виконання бойових завдань на Херсонському напрямку. Про це повідомив старший лейтенант СОУ з позивним "Алекс" у своєму Telegram-каналі.

"Алекс" зазанчив, що під час Олешківського перемир’я військові отримували поранення та гинули. На його думку, відсутність виплат свідчить про можливість сумнівного забезпечення соціальних гарантій військовослужбовцям у випадку припинення бойових дій.

Публікація офіцера СОУ Фото: Скриншот

"Немає війни — немає зарплати", — йдеться в публікації.

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Старший лейтенант СОУ також висловив сподівання, що йдеться не про системну політику, а рішення окремих командирів. Окрім того, захисник припустив, що причина може критися в надмірному бажанні продемонструвати навіть на паперах, що бойові дії на той період були припинені.

На момент публікації новини офіційних коментарів від командування або Міністерства оборони з цього приводу не було.

Нагадаємо, народний депутат Вадим Івченко заявив, що коштів у держбюджеті України на виплату зарплат військовим вистачить менш ніж на два місяці.

Фокус також повідомляв, що сержант-інструктор 59-ї бригади Сил безпілотних систем Антон Чорний розповів, на що йдуть в армії через брак коштів.