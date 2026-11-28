В результате российского удара в Соломенском районе погибла женщина, в Шевченковском районе четверо получили ранения, в том числе пятилетний ребенок.

В субботу, 28 ноября, Вооруженные силы РФ нанесли удар по Киеву с помощью беспилотников. Под ударом оказались Соломенский и Шевченковский районы, сообщает Киевская городская военная администрация (КГВА).

По данным ведомства, в Соломенском районе обстрелом повреждено административное здание, в результате чего пострадали люди. Позже в КМВА сообщили, что в результате атаки погибла женщина.

Последствия обстрела Киева Фото: Александр Сазанович Последствия обстрела Киева Фото: Александр Сазанович Последствия обстрела Киева Фото: Александр Сазанович Последствия обстрела Киева Фото: Александр Сазанович Последствия обстрела Киева Фото: Александр Сазанович Последствия обстрела Киева Фото: Александр Сазанович Последствия обстрела Киева Фото: Александр Сазанович

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что обломки вражеского БПЛА упали на двухэтажное административное здание в Соломенском районе, частично разрушив его. Тело погибшей женщины, о которой сообщали в КМВА, нашли под завалами.

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Кличко также отметил, что в Шевченковском районе обломки БПЛА упали на территорию детского сада. На данный момент известно о четырех раненых, среди которых пятилетний мальчик. Двоих человек госпитализировали.

Председатель Шевченковской районной государственной администрации Киева Александр Сазанович добавил, что на территории района повреждены несколько жилых домов и произошло возгорание автомобиля. В настоящее время все необходимые службы устраняют последствия атаки и оказывают помощь жителям.

Напомним, 28 ноября Виталий Кличко сообщил о попадании в столичный объект критической инфраструктуры.

Фокус также сообщал, что в ночь на 27 ноября ВС РФ нанесли удар по Кривому Рогу, в результате чего погиб мужчина.