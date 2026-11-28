Внаслідок російського удару в Солом'янському районі загинула жінка, у Шевченківському районі четверо поранених, включно з п’ятирічною дитиною.

В суботу, 28 листопада, Збройні сили РФ атакували Київ безпілотниками. Під ударом опинились Солом'янський та Шевченківський райони, повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА).

За даними відомства, у Солом'янському районі обстрілом пошкоджено адміністративну будівлю, внаслідок чого постраждали люди. Згодом в КМВА повідомили, що в результаті атаки загинула жінка.

Наслідки обстрілу Києва Фото: Олександр Сазанович Наслідки обстрілу Києва Фото: Олександр Сазанович Наслідки обстрілу Києва Фото: Олександр Сазанович Наслідки обстрілу Києва Фото: Олександр Сазанович Наслідки обстрілу Києва Фото: Олександр Сазанович Наслідки обстрілу Києва Фото: Олександр Сазанович Наслідки обстрілу Києва Фото: Олександр Сазанович

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив що уламки ворожого БПЛА впали на двоповерхову адмінбудівлю у Солом'янському районі, частково зруйнувавши її. Тіло загиблої жінки, про яку повідомляли в КМВА, знайшли під завалами.

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Кличко також зазначив, що у Шевченківському районі уламки БПЛА впали на територію дитячого садка. Наразі відомо про чотирьох поранених, серед яких пʼятирічний хлопчик. Двох людей госпіталізували.

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Голова Шевченківської РДА Києва Олександр Сазанович додав, що на території району пошкоджено кілька житлових будинків та сталося загоряння автомобіля. Наразі усі необхідні служби ліквідовують наслідки атаки та надають допомогу мешканцям.

Нагадаємо, 28 листопада Віталій Кличко повідомив про влучання в столичний об’єкт критичної інфраструктури.

Фокус також повідомляв, що у ніч на 27 листопада ЗС РФ атакували Кривий Ріг, внаслідок чого загинув чоловік.