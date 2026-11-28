В селе Тягинка Херсонской области обнаружили останки последнего местного жителя. Мужчина сначала эвакуировался, но затем решил вернуться домой, где его убили российские оккупанты.

Во время режима тишины, 30 октября, Тягинская сельская военная администрация зафиксировала смерть единственного жителя села. Об этом сообщил начальник Тягинской СВА Николай Яценко.

Николай Яценко показал в Тягинке место, где были найдены останки погибшего мужчины, отметив, что, вероятно, тот погиб в результате российского обстрела.

Тягинка Фото: скриншот

Ранее, как рассказал чиновник, житель Тягинки вышел из села с запиской "Дед, иди отсюда, а то мы тебя хлопнем!!!", но вскоре всё равно вернулся домой, где россияне коварно его убили.

Записка Фото: соцсети

Найти и доставить для опознания останки погибшего удалось только во время перемирия, которое длилось в Херсонской области с 27 октября по 1 ноября для проведения гуманитарной миссии в оккупированных РФ Олешках.

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Тягинка на карте DeepState Фото: скриншот

Напомним, что жители Олешек могли выбрать, уезжать ли в Украину или в Россию. Тем, кто решил остаться в городе, оказали гуманитарную помощь на месте.

Гуманитарная операция в оккупированных Олешках может стать началом более масштабной помощи гражданскому населению Херсонской области. По договоренности украинского и российского омбудсменов в регионе планируется проводить новые гуманитарные миссии, координацию которых должна обеспечить первая леди США Мелания Трамп.

Кроме того, Фокус выяснил, что осталось за кадром перемирия, почему люди отказываются покидать свои дома даже под обстрелами и как годы оккупации изменили тех, кто вернулся.