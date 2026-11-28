По оценкам ОВ "Юг", в результате атаки ВС РФ могли потерять более 30 военнослужащих ликвидированными, и до 70 ранеными.

Силы обороны Украины нанесли удар по пункту постоянной дислокации российского подразделения испытательного центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон" во временно оккупированном Бердянске Запорожской области. Об этом сообщила Группировка войск "Юг" 28 ноября.

Атака на пункт дислокации российского "Рубикона"

Разведывательные данные подтвердили уничтожение учебно-тренировочной базы "Рубикон" для подготовки пилотов, мест дислокации личного состава, мест хранения вражеских беспилотников, а также ликвидацию представителей руководящего состава подразделения.

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Сообщается, что в результате атаки потери ВС РФ могут составить более 30 погибших и до 70 раненых. Операцию спланировал координационный центр применения ударных беспилотных систем центра объединенной огневой поддержки УВ "Юг".

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К выполнению миссии присоединились подразделение Harpy Group, Служба внешней разведки Украины, ЦСО СБУ "Альфа", 422-я оперативная бригада ВВС Luftwaffe и 427-я бригада ВВС Рарог.

Напомним, 26 ноября дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию "Субханкулово" в российском Башкортостане.

Фокус также сообщал, что 25 ноября в Минобороны Украины подтвердили нанесение удара по базе носителей "Кинжалов" и НПЗ.