За оцінками УВ "Південь", внаслідок атаки ЗС РФ могли втратити понад 30 військових ліквідованими та до 70 пораненими.

Сили оброни України уразили пункт постійної дислокації російського підрозділу випробувального центру перспективних безпілотних технологій "Рубікон" у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Про це повідомило Угруповання військ "Південь" 28 листопада.

Атака на пункт дислокації російського "Рубікону"

Розвіддані підтвердили знищення навчально-тренувальної бази для підготовки пілотів "Рубікону", місця розташування особового складу, місця зберігання ворожих безпілотників, а також ураження представників керівного складу підрозділу.

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Повідомляється, що внаслідок атаки втрати ЗС РФ можуть становити понад 30 загиблих та до 70 поранених. Операцію спланував координаційний центр застосування ударних безпілотних систем центру об’єднаної вогневої підтримки УВ "Південь".

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До виконання місії долучилися підрозділ Harpy Group, Служба зовнішньої розвідки України, ЦСО СБУ "Альфа", 422 оп БпС Luftwaffe та 427 обр БпС Рарог.

Нагадаємо, 26 листопада дрони атакували нафтоперекачувальну станцію "Субханкулово" в російському Башкортостані.

Фокус також повідомляв, що 25 листопада у Міноборони України підтвердили удар по базі носіїв "Кинджалів" і НПЗ.