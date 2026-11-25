Аеродром "Саваслейка" в Нижньогородській області, де базуються літаки-носії "Кинджалів", уразили Сили оборони спільно зі СБУ. Крім того, у Самарській області знову палають два нафтопереробні заводи "Роснефти", які росіяни відновлювали після вересневих ударів два місяці.

Ураження аеродрому "Саваслейка" в Нижньогородській області підтвердило Міністерство оборони України. Саме там базуються носії "Кинджалів", а операцію провели Сили оборони спільно зі СБУ. Про це повідомляє відомство.

Чому цей аеродром є важливою ціллю

На об'єкті розміщені МіГ-31К, літаки-носії "Кинджалів". За даними Міноборони, саме звідти регулярно починається тривога по всій Україні.

"Ураження аеродрому зменшує спроможності ворога тероризувати наших цивільних людей", – зазначили у відомстві.

У Міноборони прокоментували удари по Сизранському та Куйбишевському НПЗ "Роснефти" в Самарській області:

"Відремонтували? Перероблюйте".

Варто зазначити, що ці заводи було уражено після двомісячного ремонту. У вересні вони повністю зупинили роботу внаслідок української атаки.

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Сизранський завод уражають щонайменше вдесяте з серпня 2025 року, а Куйбишевський у Самарі зазнав удару вп'яте. Обидва підприємства зупинялися після вересневих ударів, росіяни відновлювали їх два місяці, і тепер вони знову горять.

Разом ці заводи здатні переробляти понад 15 мільйонів тонн нафти на рік. Сизранський виробляє авіаційне пальне для військової авіації, а Куйбишевський постачає нафтопродукти центральному та південному військовим округам.

"Тож ці заводи є цінними воєнними цілями, ураження яких позбавляє армію агресора необхідного палива", – наголосили в Міноборони.

Раніше повідомлялося, що дрони Сил оборони, ймовірно, дісталися до бази "Саваслейка", розташованої за 700 кілометрів від України, і тоді Генштаб цієї інформації ще не підтверджував. Телеграм-канал "Абсолютно надійне джерело", який пише про дипстрайки, повідомляв, що в ніч на 25 листопада могли бути уражені п'ять літаків – три МіГ-31, носії "Кинджалів", і два Су-34, носії КАБів, якими б'ють по позиціях ЗСУ та прифронтових територіях. За російськими оцінками, 40% втрат авіації припадає на українські влучання по аеродромах на території РФ.

Також у ніч проти 15 листопада безпілотники могли атакувати військовий аеродром Ахтубінськ в Астраханській області. OSINT-аналітики повідомляли щонайменше про 30 вибухів і пожежу після них, а канал Exilenova+ опублікував відео, на якому, ймовірно, зафіксовано горіння та детонацію боєприпасів.