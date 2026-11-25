Аэродром "Саваслейка" в Нижегородской области, где базируются самолеты-носители "Кинжалов", был поражен Силами обороны совместно с СБУ. Кроме того, в Самарской области снова горят два нефтеперерабатывающих завода "Роснефти", которые россияне восстанавливали после сентябрьских ударов в течение двух месяцев.

Министерство обороны Украины подтвердило нанесение удара по аэродрому "Саваслейка" в Нижегородской области. Именно там базируются носители "Кинжалов", а операцию провели Силы обороны совместно с СБУ. Об этом сообщает ведомство.

Почему этот аэродром является важной целью

На объекте базируются МиГ-31К — самолеты-носители "Кинжалов". По данным Минобороны, именно оттуда регулярно объявляется тревога по всей Украине.

"Поражение аэродрома снижает способность врага терроризировать наших мирных жителей", — отметили в ведомстве.

В Минобороны прокомментировали удары по Сизранскому и Куйбышевскому НПЗ "Роснефти" в Самарской области:

"Отремонтировали? Переделайте".

Видео дня

Стоит отметить, что эти заводы были повреждены после двухмесячного ремонта. В сентябре они полностью остановили работу в результате украинской атаки.

Сизранский завод подвергается ударам как минимум в десятый раз с августа 2025 года, а Куйбышевский завод в Самаре пострадал в пятый раз. Оба предприятия останавливались после сентябрьских ударов, россияне восстанавливали их два месяца, и теперь они снова горят.

В совокупности эти заводы способны перерабатывать более 15 миллионов тонн нефти в год. Сизранский завод производит авиационное топливо для военной авиации, а Куйбышевский поставляет нефтепродукты в Центральный и Южный военные округа.

"Поэтому эти заводы являются ценными военными целями, поражение которых лишает армию агрессора необходимого топлива", — подчеркнули в Минобороны.

Ранее сообщалось, что дроны Сил обороны, вероятно, добрались до базы "Саваслейка", расположенной в 700 километрах от Украины, и тогда Генштаб эту информацию ещё не подтверждал. Телеграм-канал "Абсолютно надёжный источник", который пишет о дипломатических ударах, сообщал, что в ночь на 25 ноября могли быть поражены пять самолётов — три МиГ-31, носители "Кинжалов", и два Су-34, несущие КАБы, которыми наносят удары по позициям ВСУ и прифронтовым территориям. По российским оценкам, 40% потерь авиации приходится на украинские попадания по аэродромам на территории РФ.

Кроме того, в ночь на 15 ноября беспилотники, возможно, атаковали военный аэродром Ахтубинск в Астраханской области. OSINT-аналитики сообщали как минимум о 30 взрывах и последовавшем за ними пожаре, а канал Exilenova+ опубликовал видео, на котором, вероятно, запечатлены возгорание и детонация боеприпасов.