Российский обстрел привел к пожару на открытой местности и на балконе одной из квартир, а также повредил соседние дома.

В субботу, 28 ноября, Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по городу Кременчуг в Полтавской области. О последствиях атаки рассказал глава Полтавской областной государственной администрации Виталий Дякивнич в своем Telegram-канале.

По данным администрации, российский беспилотник попал во двор многоквартирного жилого дома. Это привело к возгоранию на открытой местности и на балконе одной из квартир. Также повреждены окна соседних домов.

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В результате обстрела шесть человек получили травмы. Пятеро из них госпитализированы. На месте происшествия развернут оперативный штаб по ликвидации последствий атаки и оказанию помощи пострадавшим.

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Позже глава ОГА также сообщил, что в результате атаки РФ на Кременчуг погибла женщина.

Напомним, 28 ноября Вооруженные силы РФ нанесли удар по Киеву с помощью беспилотников, в результате чего пострадали люди в Соломенском и Шевченковском районах.

Фокус также сообщал, что 27 ноября российские войска нанесли удары по инфраструктуре в Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Винницкой и Сумской областях.