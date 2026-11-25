НАТО не поддержало предложение Польши сбивать российские ракеты и беспилотники над территорией Украины, если они направляются в сторону стран Альянса. В Варшаве объясняют, что такая операция может повлечь за собой многочисленные сложности, а для её проведения требуется единодушное согласие всех членов НАТО.

Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик, сообщает польское издание RMF24.

"НАТО ни в коем случае не поддерживает это. Это создаст множество сложностей", — сказал Томчик.

Почему НАТО не поддерживает перехват ракет над Украиной

По словам польского чиновника, в ходе предварительных переговоров союзники пришли к выводу, что реализовать такую процедуру невозможно. Для этого потребовался бы ряд согласований между Украиной и странами НАТО.

В частности, Украине пришлось бы согласиться на участие союзников в перехвате воздушных целей над своей территорией. Также необходимо было бы организовать передачу предупреждений об угрозах и предоставить военным стран Альянса доступ к украинскому воздушному пространству.

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Однако даже при согласии Киева решающим фактором оставалось бы решение всех членов НАТО. По словам Томчика, без единодушной поддержки союзников ввести такой механизм не удастся.

Почему Польша обратилась за помощью к НАТО

Эта инициатива возникла после массированного российского нападения на Украину, в ходе которого российские воздушные цели нарушили воздушное пространство Польши. По данным польской стороны, речь идет о трёх российских ракетах, которые пересекли границу.

Польша стремится обсудить возможность перехвата таких целей ещё до того, как они окажутся над территорией страны. Это должно было бы снизить риски для польского воздушного пространства, однако пока что предложение не нашло поддержки у Альянса.

Ранее Фокус сообщал, что Польша обратилась к НАТО с предложением закрыть воздушное пространство над Украиной после падения российских ракет.

Кроме того, мы сообщали, что Польша намерена запретить полеты вблизи границы с Украиной из-за атак со стороны РФ.