НАТО не підтримало пропозицію Польщі збивати російські ракети та безпілотники над територією України, якщо вони прямують у бік країн Альянсу. У Варшаві пояснюють, що така операція може спричинити численні ускладнення, а для її проведення потрібна одностайна згода всіх членів НАТО.

Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик, пише польське видання RMF24.

"НАТО жодним чином не підтримує це. Це створить численні ускладнення", — сказав Томчик.

Чому НАТО не підтримує перехоплення ракет над Україною

За словами польського посадовця, під час попередніх переговорів союзники дійшли висновку, що реалізувати таку процедуру неможливо. Для цього знадобилася б низка погоджень між Україною та країнами НАТО.

Зокрема, Україна мала б погодитися на участь союзників у перехопленні повітряних цілей над своєю територією. Також потрібно було б організувати передавання попереджень про загрози та надати військовим країн Альянсу доступ до українського повітряного простору.

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Однак навіть за згоди Києва вирішальним чинником залишалося б рішення всіх членів НАТО. За словами Томчика, без одностайної підтримки союзників запровадити такий механізм не вдасться.

Чому Польща просила допомоги в НАТО

Ця ініціатива з’явилася після масованої російської атаки на Україну, під час якої російські повітряні цілі порушили польський повітряний простір. За даними польської сторони, йдеться про три російські ракети, які перетнули кордон.

Польща прагне обговорити можливість перехоплювати такі цілі ще до того, як вони опиняться над територією країни. Це мало б зменшити ризики для польського повітряного простору, однак наразі пропозиція не отримала підтримки Альянсу.

Раніше Фокус писав, що Польща звернулася до НАТО з пропозицією закрити небо над Україною після падіння російських ракет.

Також ми розповідали, що Польща хоче заборонити польоти біля кордону з Україною через атаки РФ.