Російський обстріл призвів до пожежі на відкритій місцевості та на балконі однієї з квартир, а також пошкодив прилеглі будинки.

В суботу, 28 листопада Збройні сили Російської Федерації завдали удару по місту Кременчук Полтавської області. Про наслідки атаки розповів голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич у своєму Telegram-каналі.

За даними адміністрації, російський безпілотник влучив у двір багатоквартирного житлового будинку. Це призвело до займання на відкритій місцевості та на балконі однієї з квартир. Також пошкоджені вікна прилеглих будинків.

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В результаті обстрілу шестеро людей отримали травми. Пʼятеро з них госпіталізовано. На місці події розгорнуто оперативний штаб з ліквідації наслідків атаки та допомоги постраждалим.

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Згодом голова ОВА також повідомив, що унаслідок атаки РФ на Кременчук загинула жінка.

Нагадаємо, 28 листопада ЗС РФ атакували Київ безпілотниками, в результаті чого постраждали люди в Солом'янському та Шевченківському районах.

Фокус також повідомляв, що 27 листопада російські війська ударили по інфраструктурі в Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Вінницькій і Сумській областях.