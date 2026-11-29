Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий назвал полный вывод украинских войск с территории Донбасса, который обсуждается на мирных переговорах, неприемлемым. В то же время он считает, что при определенных условиях Россия может согласиться на замораживание линии фронта.

Андрей Билецкий заявил, что именно замораживание конфликта вдоль нынешней линии фронта является одним из самых реалистичных предложений по достижению мира. Москва, которая пока не соглашается на такой сценарий, может пойти на него в случае продолжения украинских контрнаступательных операций. Об этом бригадный генерал рассказал в интервью газете The Washington Post.

Вопрос о Донбассе на переговорах

Украинский Донбасс остается одной из главных непримиримых тем переговоров о прекращении войны. Когда в ноябре возобновились трехсторонние переговоры при поддержке США, Билецкий заявил, что позиции Украины были подорваны тем, что администрация Дональда Трампа пошла на уступки Москве. Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил, что в ходе встреч Киеву предложили полный вывод украинских войск из Донбасса в обмен на членство в НАТО.

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Глава Украины также заявлял, что отказ от территории не остановит войну. Он также предлагал вынести вопрос о Донбассе на всеукраинский референдум, однако только при условии надежных гарантий безопасности со стороны союзников.

Андрей Билецкий, в свою очередь, считает, что в данной ситуации реалистичным решением может стать именно замораживание линии фронта — признание факта российской оккупации почти пятой части территории Украины, включая Крым, но без отказа от юридических претензий Киева на эти земли.

"Если мы отступим, просто оставив людей и землю на произвол судьбы, это станет моральным крахом для всей нации. Украина не может согласиться на сдачу Донбасса", — заявил генерал.

Когда РФ пойдет на замораживание фронта

Говоря об украинских контрнаступательных действиях, Билецкий упомянул об операции "Вивальди", в ходе которой Вооруженные силы освободили ряд населенных пунктов в Донецкой области за последние месяцы. Он считает, что успех операции обеспечил "корпоративная культура" — направленная на преодоление паралича постсоветской военной бюрократии, децентрализацию командования и приоритет благополучия войск. Она была внедрена в Третьем армейском корпусе, однако такой подход следует внедрить и в других боевых бригадах.

"У нас нет преимущества в беспилотных системах, мы значительно отстаем в артиллерии и значительно отстаем по численности личного состава. И все же, несмотря на все это, именно мы вели наступление", — подчеркнул генерал.

По его словам, именно такие изменения приведут Украину к успехам на фронте, что, в свою очередь, может дать Киеву преимущество на переговорах.

"Когда через пять-шесть месяцев станет ясно, что Россия не только не приблизилась к установлению полного контроля над Донбассом, но и теряет позиции, тогда можно будет серьезно подойти к вопросу о прекращении огня вдоль линии фронта", — заявил Билецкий.

Напомним, недавно Фокус выяснял, готовится ли новое наступление ВСУ на Курщину и почему россияне бьют тревогу.

Кроме того, ранее Третий армейский корпус впервые нанёс удар по тяжёлой огнеметной системе РФ "Дракон" в рамках операции "Вивальди".