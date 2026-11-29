Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький назвав повне виведення українських військ із території Донбасу, яке обговорюється на мирних переговорах, неприйнятним. Водночас він вважає, що за певних умов Росія може погодитися на зупинення лінії фронту.

Андрій Білецький заявив, що саме заморожування вздовж теперішньої лінії фронту є однією із найреалістичніших пропозицій щодо миру. Москва, яка наразі не погоджується на такий сценарій, може піти на нього у разі продовження українських контрнаступальних операцій. Про це бригадний генерал розповів під час інтерв'ю газеті The Washington Post.

Питання Донбасу на переговорах

Український Донбас залишається однією з головних непримиренних тем переговорів про завершення війни. Коли у листопаді відновилися тристоронні переговори за підтримки США, Білецький заявив, що позиції України були підірвані тим, що адміністрація Дональда Трампа пішла на поступки Москві. Згодом президент Володимир Зеленський розкрив, що у межах зустрічей Києву запропонували повний вихід України з Донбасу в обмін на членство в НАТО.

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Глава України також заявляв, що відмова від території не зупинить війну. Він також пропонував винести питання Донбасу на всеукраїнський референдум, проте лише за умови надійних гарантій безпеки від союзників.

Андрій Білецький натомість вважає, що у цій ситуації реалістичним рішенням може стати саме заморожування лінії фронту — визнання факту російської окупації майже п’ятої частини території України, включаючи Крим, але без відмови від юридичних претензій Києва на ці землі.

"Якщо ми відступимо, просто залишивши людей і землю напризволяще, це стане моральним руйнуванням для всієї нації. Україна не може погодитися на здачу Донбасу", — заявив генерал.

Коли РФ піде на замороження фронту

Говорячи про українські контрнаступальні дії, Білецький згадав про операцію "Вівальді", в ході якої Збройні сили звільнили низку населених пунктів на Донеччині за останні місяці. Він вважає, що успіх операції гарантувала "корпоративна культура" — спрямована на подолання паралічу пострадянської військової бюрократії, децентралізацію командування та пріоритет добробуту військ. Її було запроваджено у Третьому армійському корпусі, проте такий підхід варто запровадити і в інших бойових бригадах.

"Ми не маємо переваги в безпілотних системах, значно відстаємо в артилерії та значно відстаємо за чисельністю особового складу. І все ж, незважаючи на все це, саме ми вели наступ", — підкреслив генерал.

За його словами, саме такі зміни приведуть Україну до успіхів на фронті, що, своєю чергою, може дати Києву перевагу на переговорах.

"Коли через п’ять-шість місяців стане зрозуміло, що Росія не тільки не наблизилася до встановлення повного контролю над Донбасом, а й втрачає позиції, тоді можна буде серйозно підійти до питання зупинки вздовж лінії фронту", — заявив Білецький.

Нагадаємо, нещодавно Фокус з'ясовував, чи готується новий наступ ЗСУ на Курщину і чому росіяни б'ють на сполох.

Також раніше Третій армійський корпус уперше уразив важку вогнеметну систему РФ "Дракон" у межах операції "Вівальді".