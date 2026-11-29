В Одессе в результате атаки РФ повреждено многоэтажное здание и разразился сильный пожар: есть пострадавшие (видео)
В Одессе в результате ночной атаки российских дронов разразился сильный пожар. Под вражеским ударом оказалось многоэтажное здание.
В ходе атаки россияне повредили многоэтажный жилой дом в одном из районов Одессы. В результате обстрела начали поступать сообщения о раненых, сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
Хотя местные власти не сообщали о пожаре, одесские Telegram-каналы распространили кадры с места удара. На них видно пламя и то, как люди бегут от места возгорания. Очевидцы утверждают, что горит жилой дом, а также припаркованные рядом автомобили.
Сергей Лысак подчеркнул, что на месте работают специалисты экстренных служб. Также был развернут оперативный штаб для оказания скорой помощи пострадавшим.
По состоянию на 04:30 в результате атаки на город погибла одна женщина. Об этом вскоре сообщили в МВА.
Данные о количестве пострадавших, их состоянии и других последствиях ночного удара по городу на момент публикации уточняются.
Напомним, 28 ноября российский дрон попал во двор многоквартирного дома в Кременчуге в Полтавской области, в результате чего один человек погиб, а несколько получили ранения.
Кроме того, 28 ноября россияне нанесли удар с помощью дронов по Киеву, в результате чего был поврежден детский сад. Власти сообщили об одном погибшем и ещё четырёх раненых.