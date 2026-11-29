В Одесі через атаку РФ пошкоджена багатоповерхівка та здійнялася сильна пожежа: є постраждалі (відео)
В Одесі через нічну атаку російських дронів здійнялася сильна пожежа. Під ворожим ударом опинилася багатоповерхівка.
Росіяни під час атаки пошкодили житловий багатоповерховий будинок в одному із районів Одеси. Внаслідок обстрілу почала надходити інформація про поранених, повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.
Хоча місцева влада не заявляла про пожежу, одеські Telegram-канали поширили кадри з місця удару. На них видно вогонь та видно, як люди біжать від місця займання. Очевидці стверджують, що палає житловий будинок, а також автомобілі, які припарковані поруч.
Сергій Лисак наголосив, що на місці працюють фахівці екстрених служб. Також було розгорнуто оперативний штаб для надання швидкої допомоги постраждалим людям.
Станом на 04:30 внаслідок атаки на місто загинула одна жінка. Про це невдовзі повідомили у МВА.
Дані щодо кількості потерпілих, їхнього стану та інших наслідків нічного удару по місту на момент публікації встановлюються.
Нагадаємо, 28 листопада російський дрон влучив у двір багатоквартирного будинку у Кременчуці на Полтавщині, через що одна людина загинула та є поранені.
Також 28 листопада росіяни атакували дронами Київ, через що було пошкоджено дитячий садок. Влада заявила про одну загиблу людину та ще чотирьох поранених.