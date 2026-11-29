В Одесі через нічну атаку російських дронів здійнялася сильна пожежа. Під ворожим ударом опинилася багатоповерхівка.

Росіяни під час атаки пошкодили житловий багатоповерховий будинок в одному із районів Одеси. Внаслідок обстрілу почала надходити інформація про поранених, повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Хоча місцева влада не заявляла про пожежу, одеські Telegram-канали поширили кадри з місця удару. На них видно вогонь та видно, як люди біжать від місця займання. Очевидці стверджують, що палає житловий будинок, а також автомобілі, які припарковані поруч.

Кадри наслідків нічного обстрілу Одеси

Сергій Лисак наголосив, що на місці працюють фахівці екстрених служб. Також було розгорнуто оперативний штаб для надання швидкої допомоги постраждалим людям.

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Станом на 04:30 внаслідок атаки на місто загинула одна жінка. Про це невдовзі повідомили у МВА.

Дані щодо кількості потерпілих, їхнього стану та інших наслідків нічного удару по місту на момент публікації встановлюються.

Нагадаємо, 28 листопада російський дрон влучив у двір багатоквартирного будинку у Кременчуці на Полтавщині, через що одна людина загинула та є поранені.

Також 28 листопада росіяни атакували дронами Київ, через що було пошкоджено дитячий садок. Влада заявила про одну загиблу людину та ще чотирьох поранених.