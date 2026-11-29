Ночью беспилотники атаковали ряд регионов России. Под прицелом оказались, в частности, Москва и полигон "Капустин Яр", который россияне используют для испытаний различных средств поражения, в том числе межконтинентальных баллистических ракет.

В ночь на 29 ноября дроны дальнего радиуса действия атаковали Московскую, Астраханскую и Самарскую области, а также долетели до Республики Татарстан. Об этом под утро сообщили OSINT-аналитики канала Exilenova+.

Мониторинговые каналы со ссылкой на очевидцев сообщают, что целью ночного обстрела со стороны России стали промышленные зоны городов Тольятти и Нижнекамска. В Астраханской области также фиксировалась активность БПЛА в течение ночи: там, по предварительным данным, под ударом оказался полигон "Капустин Яр", откуда РФ ранее запускала баллистическую ракету средней дальности типа "Орешник".

"Сегодня ночью под обстрел попали промышленные районы Тольятти и Нижнекамска, а также, вероятно, полигон "Капустин Яр". В Московской области также фиксировали многочисленные БПЛА и сообщали о взрывах", — пишут аналитики.

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В то же время на момент публикации подтверждений об атаке на эти города не было.

Кадры ночной атаки дронов на Россию

Вскоре OSINT-каналы уточнили, что в Тольятти дроны поразили крупное предприятие нефтехимической промышленности "Тольяттикаучук". Этот завод, в частности, участвует в производстве ракетного топлива в РФ.

Москву всю ночь атаковали дроны — что известно

Российская столица также подверглась массированной атаке дронов этой ночью. Мэр Сергей Собянин начал сообщать о сбивании первых БПЛА с полуночи. К утру количество якобы уничтоженных российской противовоздушной обороной дронов в Московской области достигло 542 единиц — эти данные включают те, что летели в сторону региона еще с 17:00 28 ноября, отметил Собянин.

Мэр Москвы также сообщал о падении обломков БПЛА. На местах работают специалисты экстренных служб, писал российский чиновник. При этом других данных о последствиях обстрела Собянин не публиковал.

Напомним, 28 ноября ВСУ нанесли удар по дислокации российского "Рубикона" в оккупированном Бердянске, уничтожив десятки оккупантов.

Кроме того, 26 ноября дроны нанесли удар по важной узловой станции "Транснефти" в российском Башкортостане.