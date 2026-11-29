Уночі безпілотники атакували низку регіонів Росії. Під прицілом опинилися зокрема Москва та полігон "Капустін Яр", який росіяни використовують для випробування різних засобів ураження, зокрема міжконтинентальних балістичних ракет.

У ніч на 29 листопада далекобійні дрони атакували Московську, Астраханську, Самарську області, а також долетіли до Республіки Татарстан. Про це під ранок повідомили OSINT-аналітики каналу Exilenova+.

Моніторингові канали з посиланням на очевидців пишуть, що ціллю нічного обстрілу Росії були промислові зони міст Тольятті та Нижньокамська. В Астраханській області також фіксували активність БпЛА упродовж ночі: там, за попередніми даними, під ударом опинився полігон "Капустін Яр", звідки РФ раніше запускала балістичну ракету середньої дальності типу "Орєшник".

"Сьогодні вночі під атакою опинилися промислові райони Тольятті та Нижньокамська, а також, імовірно, полігон "Капустин Яр". У Московській області також фіксували численні БпЛА та повідомляли про вибухи", — пишуть аналітики.

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Водночас наразі підтверджень атаки на ці міста на момент публікації не було.

Кадри нічної атаки дронів на Росію

Невдовзі OSINT-канали уточнили, що у Тольятті дрони уразили велике підприємство нафтохімічної промисловості "Тольяттікаучук". Цей завод зокрема залучений до виробництва ракетного палива у РФ.

Москву всю ніч атакували дрони — що відомо

Російська столиця також опинилася під масованою атакою дронів цієї ночі. Мер Сергій Собянін почав повідомляти про збиття перших БпЛА від опівночі. На ранок кількість нібито знищених російською протиповітряною обороною дронів у Московській області сягнула 542 одиниць — ці дані включають ті, що летіли у бік регіону ще від 17:00 28 листопада, зазначив Собянін.

Мер Москви також повідомляв про падіння уламків БпЛА. На місцях працюють фахівці екстрених служб, писав російський чиновник. Водночас інших даних щодо наслідків обстрілу Собянін не публікував.

Нагадаємо, 28 листопада ЗСУ ударили по дислокації російського "Рубікону" в окупованому Бердянську, ліквідувавши десятки окупантів.

Також 26 листопада дрони уразили важливу вузлову станцію "Транснєфті" у російському Башкортостані.