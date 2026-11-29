Более половины украинских F-16 застряли в Европе. Их ремонтируют довольно неспешно, не обращая внимания на ситуацию на фронте, отметил бывший американский офицер.

Вооруженные силы Украины применяют самолеты F-16 преимущественно для защиты городов и критически важной инфраструктуры от российских "Шахедов", не используя в полной мере их наступательный потенциал. Об этом в беседе с "Голосом Америки" отметил адмирал ВМС США в отставке Марк Монтгомери.

По его словам, Соединённые Штаты не предоставили Украине всех необходимых обновлений программного обеспечения для самолётов, после которых истребители можно было бы эффективно использовать именно для наступательных операций.

Кроме того, одно из обновлений позволяет самолетам получать данные о целях в режиме реального времени, в частности о перемещении российских пусковых установок "Искандер" на боевые позиции. Тогда пилот F-16, находящийся в воздухе, мог бы оперативно запрограммировать боеприпасы увеличенной дальности ERAM и с высокой точностью поразить пусковую установку.

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"Возможно, они не успеют поразить "Искандер" до запуска, но уничтожат установку, когда она будет разворачиваться после запуска", — пояснил бывший военный.

F-16 застряли на ремонте

Ремонтные работы возле истребителя F-16 (иллюстративное фото) Фото: из открытых источников

Марк Монтгомери отметил, что в настоящее время Украина не имеет возможности обзавестись парком совершенно новых F-16, но в НАТО, по его мнению, не совсем правильно оценили объем налета, который предстоит украинским F-16 в условиях войны.

Для большинства западных самолетов цикл технического обслуживания привязан именно к количеству часов налёта. По сути, когда наступает время планового технического обслуживания, техника должна отправляться на ремонтную базу НАТО, основные ремонтные мощности которой расположены в Бельгии.

При этом, по мнению Монтгомери, Альянс, судя по всему, не создал надлежащих условий для эффективной работы ремонтной базы, чтобы лишь 20% самолетов находились на длительном техническом обслуживании, а 80 % оставались боеспособными.

"В то же время сейчас более 50% украинских самолетов застряли в очереди на обслуживание", — рассказал он, добавив, что на той же базе приходится обслуживать самолеты, прибывающие из других стран, прежде чем они смогут отправиться в Украину.

То есть, подчеркнул бывший адмирал, вместо того, чтобы воевать против россиян, слишком много украинских F-16 вынужденно стоят в Бельгии.

"Это фундаментальное несоответствие: Украина находится в состоянии войны, тогда как ремонтные мощности НАТО, в частности в Бельгии, по-прежнему работают так, будто на дворе мирное время", — подчеркнул он.

Напомним, что до конца года Украина должна получить дополнительные истребители F-16 из Бельгии.

Фокус также писал, что украинская авиация и системы противовоздушной обороны могут столкнуться с острым дефицитом боеприпасов.