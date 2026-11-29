Понад половина українських F-16 застрягли в Європі. Їх доволі неспішно ремонтують, без огляду на ситуацію на фронті, зауважив колишній американський офіцер.

Збройні сили України застосовують літаки F-16 переважно для захисту міст та критичної інфраструктури від російських "Шахедів", повною мірою не використовуючи їх наступальний потенціал. Про це у розмові з "Голосом Америки" зазначив адмірал ВМС США у відставці Марк Монтгомері.

За його словами, Сполучені Штати не надали Україні усіх необхідних оновлень програмного забезпечення для літаків, після яких винищувачі можна було б ефективно використовувати саме для наступальних операцій.

Окрім того, одне з оновлень дозволяє літакам отримувати дані про цілі в режимі реального часу, зокрема про переміщення російських пускових установок "Іскандер" на бойові позиції. Тоді пілот F-16, який знаходиться у повітрі, міг би оперативно запрограмувати боєприпаси збільшеної дальності ERAM та з високою точністю вразити пускову установку.

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"Можливо, вони не встигнуть уразити "Іскандер" до запуску, але знищать установку, коли вона розгортається після відстрілу", — пояснив колишній військовий.

F-16 застрягли на ремонті

Ремонтні роботи біля винищувача F-16 (ілюстративне фото) Фото: з відкритих джерел

Марк Монтгомері зауважив, що наразі Україна не має можливості володіти парком абсолютно нових F-16, але в НАТО, на його думку, не зовсім правильно оцінили обсяг нальоту, який матимуть українські F-16 в умовах війни.

Для більшості західних літаків цикл технічного обслуговування прив'язаний саме до кількості годин у повітрі. Власне, коли настає час для планового технічного обслуговування, техніка має вирушати на ремонтну базу НАТО, основні ремонтні потужності якого розташовані у Бельгії.

Причому, вважає Монтгомері, Альянс, схоже, не створив належних умов для ефективної роботи ремонтного майданчика, щоб лише 20% літаків перебували б на тривалому технічному обслуговуванні, а 80% залишалися боєздатними.

"Натомість зараз понад 50% українських літаків застрягли в черзі на обслуговування", — розповів він, додавши, що на тій самій базі доводиться обслуговувати літаки, що надходять з інших країн, перед тим як вони зможуть вирушити в Україну.

Тобто, підкреслив колишній адмірал, замість того, щоб воювати проти росіян, занадто багато українських F-16 вимушено стоять у Бельгії.

"Це фундаментальна невідповідність: Україна перебуває у стані війни, тоді як ремонтні потужності НАТО, зокрема у Бельгії, досі працюють так, ніби надворі мирний час", — наголосив він.

Нагадаємо, до кінця року Україна має отримати додаткові винищувачі F-16 від Бельгії.

Фокус також писав, що українська авіація та системи протиповітряної оборони можуть стикнутися з гострим дефіцитом боєприпасів.