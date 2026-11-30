В Пермском крае масштабно горит один из крупнейших производителей силового электрооборудования в РФ (видео)
В Пермской области России произошёл масштабный пожар на важном предприятии, поставляющем силовое электрооборудование для нефтегазовой, атомной, энергетической, металлургической и химической промышленности.
Поздно вечером в воскресенье, 29 ноября, пожар охватил территорию завода "Электротяжмаш-Привод", расположенного в городе Лысьва Пермского края РФ. Об этом сообщили OSINT-аналитики канала Exilenova+.
"Сегодня, 29 ноября 2026 года, на заводе "Электротяжмаш-Привод" в городе Лысьва, Пермский край, произошёл крупный пожар", — сообщают мониторинговые ресурсы.
По предварительным данным, возгорание не связано с атакой беспилотников на регион. Судя по кадрам, распространенным в сети, огонь разгорелся внутри одного из производственных помещений предприятия, после чего распространился по территории завода. Огонь от пожара виден на расстоянии нескольких километров от места происшествия.
В то же время местные власти не давали комментариев по поводу инцидента.
Что известно о заводе "Электротяжмаш-Привод"
"Электротяжмаш-Привод" считается одним из крупнейших в России производителей силового электрооборудования. Предприятие выпускает более 2500 моделей электродвигателей и генераторов, которые используются, в частности, в тепловой и гидроэнергетике, атомной энергетики, нефтегазовой и химической промышленности, а также в металлургии, судостроении и на железнодорожном транспорте.
Предприятие выпускает, в частности, турбогенераторы, синхронные турбодвигатели, генераторы и силовые трансформаторы. Завод также имеет инженерно-технические центры в городах Лысьва, Санкт-Петербург и Екатеринбург, где разрабатываются решения для современного электротехнического оборудования и создания электротехнических комплексов.
Напомним, в ночь на 29 ноября в российском Тольятти загорелось крупное предприятие нефтехимической промышленности "Тольяттикаучук", занимающееся производством ракетного топлива.
Кроме того, 28 ноября под Москвой вспыхнул крупный пожар на складе, сопровождавшийся взрывами и обрушением потолка.