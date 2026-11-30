В Пермской области России произошёл масштабный пожар на важном предприятии, поставляющем силовое электрооборудование для нефтегазовой, атомной, энергетической, металлургической и химической промышленности.

Поздно вечером в воскресенье, 29 ноября, пожар охватил территорию завода "Электротяжмаш-Привод", расположенного в городе Лысьва Пермского края РФ. Об этом сообщили OSINT-аналитики канала Exilenova+.

"Сегодня, 29 ноября 2026 года, на заводе "Электротяжмаш-Привод" в городе Лысьва, Пермский край, произошёл крупный пожар", — сообщают мониторинговые ресурсы.

По предварительным данным, возгорание не связано с атакой беспилотников на регион. Судя по кадрам, распространенным в сети, огонь разгорелся внутри одного из производственных помещений предприятия, после чего распространился по территории завода. Огонь от пожара виден на расстоянии нескольких километров от места происшествия.

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Кадры пожара на заводе "Электротяжмаш-Привод" в РФ

В то же время местные власти не давали комментариев по поводу инцидента.

Что известно о заводе "Электротяжмаш-Привод"

"Электротяжмаш-Привод" считается одним из крупнейших в России производителей силового электрооборудования. Предприятие выпускает более 2500 моделей электродвигателей и генераторов, которые используются, в частности, в тепловой и гидроэнергетике, атомной энергетики, нефтегазовой и химической промышленности, а также в металлургии, судостроении и на железнодорожном транспорте.

Предприятие выпускает, в частности, турбогенераторы, синхронные турбодвигатели, генераторы и силовые трансформаторы. Завод также имеет инженерно-технические центры в городах Лысьва, Санкт-Петербург и Екатеринбург, где разрабатываются решения для современного электротехнического оборудования и создания электротехнических комплексов.

Напомним, в ночь на 29 ноября в российском Тольятти загорелось крупное предприятие нефтехимической промышленности "Тольяттикаучук", занимающееся производством ракетного топлива.

Кроме того, 28 ноября под Москвой вспыхнул крупный пожар на складе, сопровождавшийся взрывами и обрушением потолка.