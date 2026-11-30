У Пермській області Росії сталася масштабна пожежа на важливому підприємстві, що забезпечує нафтогазову, атомну, енергетичну, металургійну та хімічну промисловості силовим електрообладнанням.

Пізно увечері неділі, 29 листопада, вогонь охопив територію заводу "Електротяжмаш-Привод", розташованого у місті Лисьва Пермського краю РФ. Про це повідомили OSINT-аналітики каналу Exilenova+.

"Сьогодні, 29 листопада 2026 року, на заводі "Електротяжмаш-Привод" у місті Лисьва, Пермський край, спалахнула масштабна пожежа", — пишуть моніторингові ресурси.

Попередньо, займання не пов'язане з атакою безпілотників на регіон. Судячи з кадрів, які поширили у мережі, вогонь розгорівся усередині одного із виробничих приміщень підприємства, після чого поширився по території заводу. Заграву від пожежі видно з відстані кількох кілометрів від місця інциденту.

Відео дня

Кадри пожежі на заводі "Електротяжмаш-Привод" у РФ

Водночас місцева влада не надавала коментарів з приводу інциденту.

Що відомо про завод "Електротяжмаш-Привод"

"Електротяжмаш-Привод" називають одним із найбільших у Росії виробників силового електрообладнання. Підприємство випускає понад 2500 моделей електродвигунів та генераторів, які використовують зокрема у сферах теплової та гідроенергетики, атомної енергетики, нафтогазової та хімічної промисловості, а також металургії, кораблебудуванні та залізничному транспорті.

Підприємство випускає зокрема турбогенератори, синхронні турбодвигуни, генератори та силові трансформатори. Завод також має інженерно-технічні центри у містах Лисьва, Санкт-Петербург та Єкатеринбург, де проєктуються рішення для сучасного електротехнічного устаткування та створення електротехнічних комплексів.

Нагадаємо, у ніч на 29 листопада у російському Тольятті спалахнуло велике підприємство нафтохімічної промисловості "Тольяттікаучук", що залучене до виробництва ракетного палива.

Також 28 листопада під Москвою спалахнула масштабна пожежа на складі, що супроводжувалася вибухами та обвалом стелі.