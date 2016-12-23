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Главная » Мир » В Японии выпустили специальную "туалетную" бумагу для смартфонов

В Японии выпустили специальную "туалетную" бумагу для смартфонов

В Японии выпустили специальную "туалетную" бумагу для смартфонов
Фото: bbc.com

Пока воспользоваться этим средством гигиены можно в туалетах аэропорта Такио

23.12.16 745
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В туалетах международного аэропорта Нарита в Токио появилась бумага для дезинфекции мобильных телефонов. Об этом сообщает ВВС Украина.

Бумагу закупил японский мобильный оператор NTT Docomo.

Компания добавляет, что специальные средства для телефонов "сделаны для очистки экранов, чтобы иностранные туристы могли наслаждаться своим путешествием в условиях гигиены".

"На экране смартфона минимум в пять раз больше микробов, чем на сиденье унитаза", - сообщил мобильный оператор.

NTT Docomo разместил такие средства гигиены в семи туалетах и будет поставлять их до марта следующего года.

На туалетной бумаге напечатана также информация о сетях Wi-Fi, которые компания предлагает для общего пользования, и детали о тревел-приложении для телефонов.

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