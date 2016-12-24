США придали "закону Магнитского" глобальный статус

Президент США Барак Обама подписал закон об оборонной политике, который распространил действие "закона Магнитского" на все страны. Об этом сообщает Русская служба BBC.

"Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского" предусматривает применение односторонних санкций в отношении лиц, виновных, по мнению США, в нарушении прав человека, а также коррупции.

Иностранцам, числящимся в этом списке, будет закрыт въезд в США, а имеющиеся у них въездные визы будет аннулированы. Также будут заблокированы собственность и активы в США. Изначально закон применялся только в отношении российских должностных лиц.

Напомним, 23 декабря США ввели санкции против ряда российских банкиров, а также некоторых членов правительства Сирии за способствование военной агрессии в этой стране.