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Главная » Мир » Сорос: Американцы избрал президентом потенциального диктатора

Сорос: Американцы избрал президентом потенциального диктатора

Сорос: Американцы избрал президентом потенциального диктатора
Джордж Сорос / Фото: 10top.com.ua

В ближайшее время США не смогут защищать и продвигать демократию в остальных странах мир

31.12.16 160
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Американский финансист и филантроп Джорджа Сороса заявил, что демократия в мире переживает кризис, а Дональд Трамп является потенциальным диктатором. Об этом пишет Европейская правда.

"Демократия переживает кризис. Даже США, ведущая демократия мира, избрали своим президентом мошенника и потенциального диктатора. Хотя Трамп смягчил свою риторику после избрания, он не изменил ни свое поведение, ни своих советников. В составе его кабинета - некомпетентные экстремисты и отставные генералы", - заявил Сорос.

Он убежден, что, несмотря на это, демократия в США выстоит, ведь конституция и институты, в частности – четвертая власть, достаточно сильны, чтобы противостоять перегибам со стороны исполнительной власти, и это предотвратит превращение потенциального в настоящего диктатора.

"Но США в ближайшем будущем будут заняты внутренней борьбой, в то время как меньшинства будут страдать. США не смогут защищать и продвигать демократию в остальных странах мира. Наоборот, Трамп будет более приемлем для диктаторов. Это позволит некоторым из них достичь компромисса с США, а другим - продолжать свои дела без помех. Трамп хочет договариваться, а не отстаивать принципы", - считает Сорос.

Напомним, Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США 8 ноября. В ходе голосования коллегии выборщиков, которое состоялось 19 декабря, за него отдали голоса свыше 270 человек. 20 января состоится инаугурация нового президента.

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