По меньшей мере 39 человек погибли и около 70 получили ранения в результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле, которое произошло в новогоднюю ночь. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, передает Русская служба ВВС.

В числе погибших – 16 иностранных граждан.

Губернатор Стамбула Васип Шахин заявил, что нападение совершил террорист-одиночка в костюме Санта-Клауса, вооруженный длинноствольным оружием. Ранее СМИ сообщали, что нападавших было двое.

Злоумышленник убил полицейского на входе и, войдя в клуб, открыл беспорядочный огонь.

Клуб Reina, на который было совершено нападение, находится в районе Бешикташ, практически на берегу Босфора. В момент нападения (около 01:30 по местному времени) там находились несколько сотен человек. Клуб был популярен не только среди местных жителей, но и среди иностранцев.

Турецкий телеканал NTV сообщает, что некоторые посетители клуба в панике прыгали в Босфор, пытаясь спастись.

По словам министра внутренних дел Турции, правоохранители продолжают поиск нападавшего. Ранее СМИ сообщали, что в начале пятого утра террорист был ликвидирован.

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Соболезновения в связи с нападением уже выразили президент США Барак Обама, глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.