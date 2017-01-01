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Главная » Мир » Видео В новогоднюю ночь в Стамбуле расстреляли посетителей ночного клуба

Видео В новогоднюю ночь в Стамбуле расстреляли посетителей ночного клуба

<span class="label red">Видео</span> В новогоднюю ночь в Стамбуле расстреляли посетителей ночного клуба
Фото: YouTube

Нападение совершил террорист-одиночка

01.01.17 346
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По меньшей мере 39 человек погибли  и около 70 получили ранения в результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле, которое произошло в новогоднюю ночь. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, передает Русская служба ВВС.

В числе погибших – 16 иностранных граждан.

Губернатор Стамбула Васип Шахин заявил, что нападение совершил террорист-одиночка в костюме Санта-Клауса, вооруженный длинноствольным оружием. Ранее СМИ сообщали, что нападавших было двое.

Злоумышленник убил полицейского на входе и, войдя в клуб, открыл беспорядочный огонь.

Клуб Reina, на который было совершено нападение, находится в районе Бешикташ, практически на берегу Босфора. В момент нападения (около 01:30 по местному времени) там находились несколько сотен человек. Клуб был популярен не только среди местных жителей, но и среди иностранцев.

Турецкий телеканал NTV сообщает, что некоторые посетители клуба в панике прыгали в Босфор, пытаясь спастись.

По словам министра внутренних дел Турции, правоохранители продолжают поиск нападавшего. Ранее СМИ сообщали, что в начале пятого утра террорист был ликвидирован.

Соболезновения в связи с нападением уже выразили президент США Барак Обама, глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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