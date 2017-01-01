Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал20162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Австрия начала председательствовать в ОБСЕ
Австрия начала председательствовать в ОБСЕ
Фото: osce.org

Австрия начала председательствовать в ОБСЕ

Официальная Вена выступает за смягчение санкций против России

01.01.17 182
1000

Австрия переняла от Германии председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2017 году.

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии представит приоритеты австрийского председательства в Вене на заседании Постоянного совета ОБСЕ 12 января, сообщается на сайте организации.

Глава австрийского МИД Себастиан Курц отметил, что начало председательства Австрии символизируется тремя ключевыми вызовами, с которыми сталкивается ОБСЕ. В частности, он обратил внимание на грустные и запутанные кризисы и конфликты, которые существуют на просторах организации, на отсутствие взаимного доверия и уверенности между странами, а также на волнующий феномен растущей радикализации и насильственного экстремизма, особенно среди людей молодого поколения.

"Мы должны решительно включиться и ответить на эту ситуацию. ОБСЕ является правильной платформой, чтобы это осуществить", - цитирует Курца УНИАН.

"Это мое непоколебимое убеждение, ОБСЕ является фундаментом для безопасной Европы - особенно в эти тревожные времена. Австрия готова взять ответственность и председательствовать во второй раз в организации на протяжении двух десятилетий", - подчеркнул министр.

Ссылаясь на опыт ОБСЕ как организации-посредника, которая способствует единению и взаимопониманию в пределах общего пространства для 1,2 миллиарда человек, Курц выразил убеждение, что организация может обеспечивать всеми необходимыми инструментами в продвижении деэскалации конфликтов и создавать возможности для нахождения устойчивых политических решений этих конфликтов, и не в последнюю очередь конфликта вокруг Украины.

"Мы должны делать все возможное, чтобы предотвратить дальнейшее обострение вооруженной конфронтации, в том числе работать с помощью созданных форматов для мирного разрешения конфликтов в регионе ОБСЕ", - подытожил глава МИД Австрии.

Ранее министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц в интервью немецкому журналу Spiegel заявил, что Австрия намерен через председательство в ОБСЕ добиться смягчения санкций ЕС в отношении России, которые были наложены за ее агрессию против Украины.

1
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Международный олимпийский комитет анонсировал новые санкции против РФСМИ сообщают о новых кибератаках российских хакеров в СШАСенатор США анонсировал новые санкции против РФ и лично Путина из-за кибератак

Читайте также на focus.ua

Новости партнеров

Loading...
Топ-10
  1. Моральное насилие. Как пресс-конференция Путина отразила его отношение к России и миру 13140
  2. "Разве Украина не вместе с Россией?" — спрашивают голландцы, — Ольга Куприянова 8967
  3. Жизнь после правды. Что мешает реформам образования в Украине 3699
  4. Карлова убил Путин. Как президент России расправляется с россиянами 10585
  5. Развлекай и властвуй. Почему один из крупнейших столичных девелоперов не любит Януковича 4482
  6. Революция. Армия. Фронт. Как сложились судьбы бойцов 22-й сотни Самообороны Майдана 2836
  7. Изменить будущее. Правнук эмигрантов из Украины о том, как отсрочить Апокалипсис 3586
  8. Таёжный человек. Как выпускник Йельского университета оказался на востоке Украины 2861
  9. Кушать подано. Чем и как кормили в украинских ресторанах, начиная с 60-х годов 4897
  10. Битва музеев. Когда скифское золото вернётся в Украину из Амстердама 1395
  1. Грех уныния. Десять способов поднять себе настроение, когда праздника не хочется 2294 / 2622
  2. Через грабли к счастью. Новогодние советы психолога 1825 / 2019
  3. Путин "забыл" поздравить Порошенко и Обаму с Новым годом и Рождеством 1774 / 4341
  4. Порошенко отвез сенаторов и посла США в Широкино 1443 / 1662
  5. Украина разработала ракетное оружие, аналогов которого нет в РФ 1352 / 3857
  6. Как по маслу.10 событий и персон, ставших символами 2016 года 1016 / 1307
  7. В 2017 году захватчиков Украины отправят туда, откуда они пришли, – Маккейн 816 / 965
  8. Этот безумный, безумный год. Самые главные события 2016-го в фотографиях 764 / 894
  9. Колонизаторов Марса предложили защищать от радиации с помощью ледяного купола 753 / 889
  10. Фанат Iron Maiden сделал клип для тех, кто ненавидит новогодние праздники 658 / 739
  1. Через грабли к счастью. Новогодние советы психолога 19 / 2019
  2. Как по маслу.10 событий и персон, ставших символами 2016 года 14 / 1307
  3. Фанат Iron Maiden сделал клип для тех, кто ненавидит новогодние праздники 13 / 739
  4. Грех уныния. Десять способов поднять себе настроение, когда праздника не хочется 9 / 2622
  5. Украина разработала ракетное оружие, аналогов которого нет в РФ 7 / 3857
  6. Ледниковый период. Почему отношения Украины и Израиля стали более прохладными 7 / 2480
  7. Пинчук назвал "болезненные компромиссы", необходимые для мира в Донбассе 5 / 928
  8. Недетская история. Новогоднее письмо дедушке 4 / 372
  9. Бойцы с передовой поздравили украинцев с Новым годом 4 / 291
  10. Сегодня - Международный день мира 4 / 170
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.