Разведка США установила, каким образом Россия передала WikiLeaks украденные материалы

Трамп по-прежнему не верит во вмешательство Кремля в президентские выборы в США

Разведывательные учреждения США получили убедительные доказательства, что Россия передала украденные материалы с сервера Национального комитета Демократической партии сайту WikiLeaks через третье лицо. Эту информацию подтвердили сразу три источника в администрации США, сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

"Еще месяц назад власти США пришли к выводу, что хакерский взлом был осуществлен российскими спецслужбами, но они были недостаточно уверенными, что могут доказать то, как Россия также контролировала утечку информации, разрушительную для кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон", – рассказал один из источников.

В связи с этим президент США Барак Обама распорядился собрать больше данных в дополнительном расследовании, чтобы иметь основания для реагирования. Лидеры Сената и Палаты представителей, в том числе от Республиканской партии, также призвали тщательно расследовать этот инцидент.

В то же время, отказываясь принять выводы американской разведки, избранный президент США Дональд Трамп в среду, 4 января, поддержал заявление Джулиана Ассанжа, который сказал, что Россия не была источником похищенных документов, опубликованных WikiLeaks в период президентских выборов в США.

"Джулиан Ассанж сказал: "14-летний подросток мог бы сломать (почту, – ред.) Подесты". Почему национальный комитет Демократической партий такой неосторожный? Он (Ассанж, – ред.) также сказал, что россияне не давали ему информации", – написал Трамп в Twitter.

Julian Assange said "a 14 year old could have hacked Podesta" - why was DNC so careless? Also said Russians did not give him the info! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 января 2017 г.

Напомним, доклад разведки США должен быть представлен президенту США Бараку Обаме в четверг, 5 января, а избранному президенту Дональду Трампу – на следующий день. Впрочем, как сообщили чиновники, его содержание еще на стадии обсуждения.

При этом официальные источники отказались от комментариев относительно окончательных выводов разведслужб об участии третьей стороны в передаче и утечке материалов в WikiLeaks, заявив, что ни не хотят раскрывать способы, которыми правительство США получило информацию.

В интервью Fox News, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж сказал, что он не получал похищенные письма Хиллари Клинтон и ее помощника Джон Подесты от какого-либо государства, но и не исключил возможности того, что получил эти материалы от третьей стороны.