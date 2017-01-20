Госдума согласилась со строительством "Турецкого потока" в обход Украины

Нижняя палата российского парламента ратифицировала соглашение с Турцией по проекту газопровода

Государственная дума России ратифицировала соглашение с Турцией по проекту газопровода "Турецкий поток", который планируется построить в обход украинской территории, сообщает ТАСС.

Теперь ратификационный пакет по "Турецкому потоку" уйдет в Совет Федерации, который планирует рассмотреть его на заседании 1 февраля.

Соглашение было подписано в Стамбуле 10 октября 2016 года.

Газопровод будет проложен по дну Черного моря из России к побережью Турции. Морской участок составит около 920 км, сухопутный – порядка 200 км.

Стороны планируют построить две нитки газопровода мощностью 15,75 млрд куб. м газа в год каждая. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию газопровода запланировано на конец декабря 2019 года.

Напомним, срок действия соглашения - 30 лет с перспективой пролонгации на последующие пятилетние периоды.