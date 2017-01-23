Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства

Президент США Дональд Трамп в присутствии журналистов подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства (ТТП), которое должно было стать крупнейшим торговым соглашением за последние 20 лет. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на Reuters.

"То, что мы сейчас сделали - большое дело для американских рабочих", - сказал Трамп.

Также Трамп подписал распоряжение о введении федерального замораживания найма и директиву, которая запрещает в США неправительственным организациям получать федеральное финансирование на осуществление абортов за рубежом.

Напомним, переговоры о создании Транстихоокеанского партнерства начались в 2008 году, а принципиальная договоренность сформировать торговый блок была достигнута в октябре 2015 года. Подписание договора состоялось в феврале 2016 года. Впрочем, договор пока не вступил в силу и без США не вступит.

В рамках соглашения 12 стран (США, Япония, Новая Зеландия, Вьетнам, Канада, Австралия, Малайзия, Перу, Бруней, Сингапур, Чили и Мексика) должны были создать зону свободной торговли с отменой 18 тыс. пошлин на товары и услуги. В частности, тарифы на американские промышленные товары и почти всю сельхозпродукцию должны были быть сняты почти сразу.