Детективы НАБУ открыли еще три уголовных производства по результатам анализа е-деклараций

Всего расследуется 25 дел

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины зарегистрировали еще три уголовных производства по результатам анализа сведений, внесенных в реестр электронных деклараций, и таким образом общее число расследуемых в данном направлении производств достигло 25. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Все три новые уголовные производства касаются представителей судейского корпуса.

"Два из этих производств начаты по факту внесения недостоверных сведений (ст.366-1 Уголовного кодекса Украины), одно - по факту незаконного обогащения (ст.368-2 УК Украины)", - уточнили в НАБУ.

Таким образом, подытожили в НАБУ, по состоянию на 23 января общее количество уголовных производств, которые расследуют детективы бюро по сведениям, указанным в электронных декларациях, составляет 25.

"Они касаются действий 24 человек: 14 - судей, 6 - народных депутатов Украины, 2 - председателей райгосадминистраций, 1 - заместитель председателя областного совета, 1 - руководителя центрального органа исполнительной власти", - сообщили в антикоррупционном ведомстве.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура обнаружила нарушения в электронных декларациях 53 народных депутатов.