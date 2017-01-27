В Венгрии заявили, что антироссийские санкции обошлись им в $6,5 млрд

Европейские санкции против России дорого обходятся и неэффективны. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сиярто и интервью Reuters, передает Европейская правда.

"Позиция Венгрии в отношении санкций заключается в том, что они неэффективны", - сказал он

По словам министра, с 2014 года венгерская экономика потеряла из-за санкций экспортные возможности на сумму $6,5 млрд.

"Имеем ли мы повод радоваться спаду российской экономики? Нет, мы сожалеем из-за этого", - сказал Сиярто.

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Кроме того, он отметил, что не рассматривает РФ как угрозу для своей страны.

"Я не вижу Россию как угрозу для Венгрии. Я понимаю и уважаю наших польских друзей, у балтийских друзей другая позиция по этому поводу... Россия не нападет на НАТО. Не думаю, что это в интересах России", - заверил венгерский министр.

Напомним, в американских СМИ появилась информация о том, что в администрации президента США Дональда Трампа подготовили указ о снятии санкций с России.

Позже старший советник Трампа Келлианн Конуэй сообщила, что вопрос ослабления санкций сейчас находится на стадии обсуждения.